vor 52 Min.

Königsbrunner Streetworker will der Jugend Wege zeigen

Seit sechs Monaten gehört Richard Bieger zum Team des Matrix‘. An seiner neuen Arbeitsstelle hat er sich schnell eingelebt

Von Helga Mohm

Seit einem halben Jahr ist Richard Bieger inzwischen als Streetworker auf den Königsbrunner Straßen unterwegs. Gemeinsam mit Michael Rothmund knüpft er in der Brunnenstadt Kontakte zu Jugendlichen, die ihre Freizeit nicht in Vereinen oder im Jugendzentrum, sondern in Cliquen auf der Straße verbringen und dort mitunter für Ärger sorgen.

Seit Mitte 2007 sind im Auftrag der Stadt Königsbrunn unter dem Dach des Kreisjugendrings (KJR) Augsburg Streetworker in der Brunnenstadt unterwegs. Sie zeigen jungen Menschen Perspektiven auf und bei Krisen erarbeiten sie gemeinsam mit den Jugendlichen Auswege daraus. Sie zeigen Präsenz an beliebten Treffpunkten, begrüßen die Jugendlichen mit Handschlag und versuchen in einen Dialog zu treten. „Ich setzte mich dazu, auch oft mal ein oder zwei Stunden. Und teilweise freuen sie sich sogar darüber. Wir helfen Jugendlichen, unterstützen sie, hören zu, zeigen Verständnis, sind einfach für sie da“, sagt der zweifache Familienvater Bieger.

An seiner neuen Arbeitsstelle hier hat er sich schnell eingelebt. Der 39-Jährige ist begeistert von den Vereinsstrukturen in Königsbrunn. So ein Verbund gebe vielen Heranwachsenden Halt. Und Jugendliche, die keine Struktur in Vereinen finden, haben eine moderne zeitgerechte Jugendeinrichtung mit zahlreichen Angeboten vor Ort. „Hier hat sich Königsbrunn wirklich sehr gut aufgestellt“, sagt der Pädagoge.

Ansatzpunkte für die Jugendarbeiter gibt es in allen sozialen Schichten. Schwierige Familienstrukturen gäben Jugendlichen meist wenig Perspektive, es fehle ihnen an Wertschätzung und individueller Förderung von zu Hause, sagt Bieger: „Ich möchte sie aufbauen, sie motivieren, ihnen Lösungswege aufzeigen.“ Hilfe bei Bewerbungen gehört genauso dazu, wie Ermutigungen bei Absagen. Aber auch Jugendliche aus einem intakten Elternhaus haben so ihre Schwierigkeiten mit dem Erwachsenwerden: „Viele junge Menschen tun sich schwer, ihre Komfortzone zu verlassen, es fehlt ihnen ein gewisses Maß an Eigeninitiative. Elternarbeit spielt in meinem Job sehr oft eine tragende Rolle und ist meist zielführend und befruchtend.“

Kommt es zu Straftaten, begleiten die Streetworker Jugendliche auch zu „unangenehmen Terminen“ wie beispielsweise Gerichtsverhandlungen. Doch Streetworker sind in diesen Fällen keine Informanten für die Polizei. „Unsere Arbeit bietet uns einen hohen Schutz und gesetzliche Grundlagen keine Aussagen machen zu müssen“, sagt Bieger. Ein Streetworker arbeite streng parteilich zum Wohl der Jugendlichen – auch wenn er nicht alle Aktionen der Jugendlichen gut findet. Manchmal kann der Alltag zum Problem werden, sagt Bieger: „In einem Ausnahmefall bin ich mit einem Königsbrunner sogar schon Lebensmittel einkaufen gegangen, damit er die letzten Tage vom Monat nicht hungrig ins Bett gehen muss.“

Richard Bieger hofft auf mehr Verständnis für die Belange der Heranwachsenden: „Erwachsen werden ist keine leichte Sache. Jugendliche sind in der Gesellschaft oft stigmatisiert. Die Bevölkerung hat Angst vor Jugendlichen, was teilweise auch durch Medien geschürt wird.“

Aber wer hat es nicht hinter sich? Jugendstreiche, Blödsinn machen, sich danebenbenehmen, mal die Fäuste fliegen lassen, all das gehöre bis zu einem gewissen Grad zum Erwachsen werden dazu. Die Jugendlichen wollten wissen „wer der Stärkere ist“, müssten aber selbstverständlich Grenzen erfahren und aufgezeigt bekommen. Das Thema Gewalt und Alkohol begegnet den Streetworkern durchaus häufiger, auch das Thema Drogen taucht immer wieder auf. Wobei die Stadt inzwischen meilenweit entfernt ist von einem harten Drogenmilieu, wofür sie in den 1990er-Jahren bekannt war.

„Ich komme nur über Akzeptanz an Jugendliche ran“, sagt Richard Bieger. Die Kontaktaufnahme und Mitarbeit erfolge grundsätzlich auf freiwilliger Basis. Einen positiven Push habe das Rampa-Zamba-Festival gebracht. „Hier konnten wir Mädchen und Jungs mit einbinden und sie etwas Neues ausprobieren lassen.“ Dabei ist die Politik ein kritischer aber starker Verbündeter, sagt Bieger: „Ich bin bis jetzt an noch keine einzige verschlossene Türe gestoßen.“

