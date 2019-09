vor 37 Min.

Königsbrunner Verein bringt die Blasmusik voran

In der 40-jährigen Geschichte spielten die Mitglieder des Blasorchesters auch öfter außerhalb von Königsbrunn. Wie 2010, als das Jugendblasorchesters in Berlin auftrat. Als Hintergrund für das Gruppenfoto wählen die Musiker den Reichstag. Das Foto stammt aus der Privatsammlung von Walter Schuler.

Das Königsbrunner Jugendblas- und Blasorchester feiert das 40. Jubiläum. Dazu spielen andere Musiker auf. Die Formation gibt es eigentlich schon länger.

Von Claudia Deeney

Das Jugend-Blasorchester und das Blasorchester Königsbrunn können in diesem Jahr einen besonderen Geburtstag feiern, nämlich 40 Jahre offizielle Vereinsgründung. Offiziell deshalb, weil sich bereits vier Jahre vorher die Jugendkapelle aus der Trachtenkapelle der Brunnenstadt heraus bildete. 1975 spielten circa 50 Kinder unter der Leitung des 1. Dirigenten Peter Mögele in dieser Formation und hatten ihren ersten Auftritt im November des gleichen Jahres im damaligen Gasthof Uhl, dem heutigen Hotel Krone.

Mit dabei war Walter Schuler, der den Verein als Vorsitzender heute führt. 13 Jahre alt war er damals und er kann sich noch gut an die Anfänge erinnern, wie er gegenüber unserer Zeitung erzählt: „Wir hatten keinen Einzelunterricht, sondern wir waren in der Blechgruppe um die zwölf Jungen und Mädchen“. Sein erstes Instrument war das Tenorhorn und durch den gemeinsamen Unterricht mit so vielen jungen Musikern, sei das Ausbildungsniveau etwas niedriger gewesen als heute.

Schuler spielt inzwischen viele Instrumente

Spaß hat es wohl trotzdem gemacht, denn Schuler ist dem Orchester immer treu geblieben, wie er sagt. Inzwischen spielt er von der Trompete bis zur Tuba alles, was aus Blech ist und war als Dirigent in den 1980er Jahren begeistert mit auf den Oktoberfestumzügen. Dreimal traten die Königsbrunner in München auf und Schuler ist auch heute noch auf alten Bildern gut am grauen Dirigentenanzug zu erkennen. Von den Kindern, die schon im Gasthof Uhl aufspielten sind insgesamt vier Musiker auch heute noch im Blasorchester aktiv. Walter Schuler selbst, Helmut Christ, Werner Müller und Armin Weser. Vierzig Jahre einem Verein die Treue halten, sich engagieren, da wollen wir wissen, was denn der Reiz für den Vereinsvorsitzenden am Blasorchester ist. „Ich kann richtig abschalten, wenn ich Musik mache und den Alltag vergessen“, begründet er sein langjähriges Wirken.

Musiker-Kollege Wolfgang Hör erklärt sein Engagement so: „Die Freude am selbst musizieren motiviert mich immer wieder und auch das Erleben der Gemeinschaft“. Er sei ein Spätberufener, was relativ zu sehen ist, da Hör seit 1994 im Blasorchester mitmacht. E-Bass und Tuba sowie alles was man schlägt, sind sein Metier. Ein Jahr vor seinem Eintritt teilte sich das Orchester in Jugendblasorchester und Blasorchester Königsbrunn. Ewig jung bleibe ja niemand und so kann, wer mag, nach der Jugendformation in dem 1993 geschaffenen Ensemble mitspielen, wie Schuler und Hör erklären. „Das ist halt unsers“, sagen die beiden Musiker stellvertretend für ihre Kolleginnen und Kollegen.

150 junge Leute sind beim Königsbrunner Blasorchester dabei

Die Entwicklung der beiden Orchester belegen ihre Worte deutlich. Mittlerweile sind rund 150 Kinder und Jugendliche in den verschiedenen Sparten des Vereins damit beschäftigt, sich mit den Instrumenten eines Blasorchesters vertraut zu machen.

Die aktiven Musiker treten immer wieder bei Wettbewerben an und schneiden erfolgreich ab. Und natürlich gibt es neben Preisen auch Ehrungen, wie den Kulturpreis der Stadt Königsbrunn.

Eine Erfolgsgeschichte, die jetzt gebührend gefeiert werden soll. Deshalb bietet der Verein etwas ganz Besonderes zu seinem runden Geburtstag, und zwar ein Galakonzert in der Schulsporthalle an der Römerallee. Das Galakonzert ist das Geburtstagsgeschenk, dass sich das Orchester selbst und allen Freunden der Blasmusik macht: Am Samstag, 12. Oktober, ist dort die beliebte Kapelle „Blech & Co“ aus dem schwäbischen Raum „live“ zu erleben. Die amtierenden Vize-Europameister der böhmisch-mährischen Blasmusik versprechen ein Feuerwerk knackiger Premium-Blasmusik.

Bei der Feier sorgen andere Musiker für die Musik

„Zum Fest lassen wir spielen und genießen unsere Geburtstagsfeier“, so Schuler. Georg Ried wird als Moderator durch den Abend führen. Der durch seine Tätigkeiten beim Hörfunk sowie Fernsehen bekannte Entertainer zählt seit vielen Jahren zu den kompetenten Experten im Bereich Brauchtum & Blasmusik in Bayern. Und da es ja auch ein guter Brauch ist ein Geburtstagskind hochleben zu lassen, freuen sich Walter Schuler und die Musiker auf viele Gäste und einen tollen Abend und weisen darauf hin, dass das Blasorchester am Sonntag, 13. Oktober, also nach dem Galakonzert den Gottesdienst in der katholischen Kirche Zur Göttlichen Vorsehung musikalisch gestalten wird. Im Anschluss daran wird es im Gemeindezentrum einen Festakt zum Jubiläum geben.

Das Galakonzert findet am Samstag, 12. Oktober, um 19.30 Uhr (Einlass 18.30 Uhr), in der Schulsporthalle, Römerallee, statt. Der Eintritt kostet 15 Euro, Kinder sind frei.

Den Kartenvorverkauf übernimmt das Kulturbüro Königsbrunn 08231/606260, Familie Christ 08231/4343 und Familie Schuler 08231/2121. Alle Informationen unter www.blasorchester-koenigsbrunn.de oder bei Blech & Co. unter 08232/904252.

