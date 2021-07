Die Luftfilter-Diskussion ist ein politisches Armutszeugnis

Plus Luftfilter sollen einen Baustein der Pandemie-Bekämpfung in Schulen und Kitas bilden. Die Vorgaben aus München machen eine sinnvolle Umsetzung aber unmöglich.

Zum Beginn der Ferien richtet sich der Blick bei den Kommunalpolitikern vor allem aufs neue Schuljahr. Stadt- und Gemeinderäte beschäftigen sich mit der Frage: Kaufen wir Luftfilter oder nicht? Die einen entscheiden sich dafür, andere dagegen und wieder andere wollen ihren Bedarf noch genauer ermitteln. Gemeinsam haben alle Gremien eines: Egal, wie entschieden wird, richtig wohl ist niemandem dabei. Und dieser Umstand ist beschämend: Denn es wird klar, dass die politischen Entscheider in München die Kinder und Jugendlichen wieder einmal im Regen stehen lassen. Vom Ziel der Übung, im Herbst flächendeckend Präsenzunterricht anbieten zu können, ist man wegen der mangelhaften Vorgaben aus München weiter entfernt denn je.