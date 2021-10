Niedrige Impfquote im Kreis Augsburg: Die Zeit läuft den Ungeimpften davon

Plus Im Landkreis Augsburg ist die Impfquote noch zu niedrig. Der baldige Winter kann für die Ungeimpften gefährlich werden.

Draußen wird es kälter, schrittweise verlagert sich das Leben nach drinnen. Gut, sagen Frischluftmuffel. Schlecht, sagen die Zahlen der Infektionen und der Impfquote gegen das Coronavirus im Landkreis Augsburg. Denn: Noch immer sind 45 Prozent der Landkreisbewohnerinnen und -bewohner nicht geimpft. Der Winter wird für diese Bevölkerungsgruppe gefährlich.