Hält der neue Gelbe Sack im Landkreis Augsburg, was er verspricht?

Plus Ab 2022 soll es reißfestere Tüten im Landkreis Augsburg geben. Dann dürfen auch Dosen über den Gelben Sack entsorgt werden. Eine Expertin gibt Abfall-Tipps.

Manche Tüten sind aufgerissen, der Müll liegt teils am Boden verstreut: Immer wieder ärgern sich Anwohnerinnen und Anwohner im Landkreis über den Gelben Sack. Doch das soll sich ändern. Ab kommendem Jahr soll es stabilere Tüten geben, über die dann auch Konservendosen entsorgt werden dürfen. Bislang müssen Dosen zu den Werstoffinseln im Landkreis gebracht werden. Aber hält der neue Gelbe Sack, was er verspricht?