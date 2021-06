Langerringen

vor 60 Min.

Wann die erste Mieter in den neuen Schorerhof in Langerringen einziehen

Die beiden zur Hauptstraße gewandten Gebäude des "Neuen Schorerhofs" in Langerringen haben die Firsthöhe erreicht.

Plus Nun haben alle drei Gebäude des neuen Gesundheitszentrums in Langerringen ihre endgültige Höhe erreicht. Was dort alles geplant ist.

Von Hieronymus Schneider

Mit dem aufgerichteten Dachstuhl am Haus Nummer zwei haben nun alle drei Gebäude des "Neuen Schorerhofs" in der Ortsmitte von Langerringen ihre maximale und endgültige Höhe erreicht.

Themen folgen