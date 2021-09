Rechte Terrorgruppe um Werner S.: So geht der Mammutprozess weiter

Plus Bis zum Sommer 2023 soll der Prozess gegen die Mitglieder einer Terrorzelle dauern, die angeblich Anschläge auf Moscheen und Politiker planten. Rädelsführer Werner S. lebte zuletzt in Mickhausen.

Dieser Prozess geht für alle Beteiligten an die Substanz: Noch fast zwei Jahre dauert die Hauptverhandlung im Staatsschutzverfahren gegen elf mutmaßliche Mitglieder und einen Unterstützer der sogenannten Gruppe S. Benannt ist sie nach Werner S., der zuletzt in Mickhausen lebte. Der Prozess gegen ihn und die anderen dürfte noch für einiges Aufsehen sorgen.