Neue Partner und neue Projekte in Afrika

Im ersten Jahr konnten mit dem Geld aus Königsbrunn zwei Brunnen in Dörfern im Togo gebaut werden. Foto: Romain Botta

Was der Königsbrunner Brunnenbau-Verein in diesem Jahr vorhat

Die gemeinnützige Organisation „KfBiA – Königsbrunn fördert Brunnenbau in Afrika“ konnte im ersten Jahr seit der Vereinsgründung zwei mechanisch stabile Tiefbrunnen in Togo fördern. Das Dorf Lassa-Lao und das Dorf Kpindi, jeweils im nördlichen Teil Togos, erhielten einen Brunnen, der für ausreichend und gesundes Wasser sorgt. Für 2020 sind weitere Projekte geplant. Auch neue Partner hat der Verein gewonnen.

Als nächstes Brunnenprojekt soll in Togo das Dorf Siou-Borgah, nördlich von Kara, einen Brunnen erhalten, damit die 300 Dorfbewohner ihr Trink- und Brauchwasser nicht aus einem nahe gelegenen, aber verschmutzten Bach holen müssen. Die Finanzierung des geplanten Tiefbrunnens in Siou-Borgah soll teilweise mit Fördermitteln der Schmitz-Stiftung erfolgen, der dazu erforderliche Förderantrag wurde bereits am Jahresende 2019 gestellt. Bei einer erfolgreichen Zusage müssen die Königsbrunner Brunnenbauer für die Baukosten von 11500 Euro noch 3500 Euro selbst beisteuern. Dann könnte mit dem Bau begonnen und das Projekt noch Ende des ersten Quartals 2020 erstellt werden.

Das von der Schmitz-Stiftung zur Förderung abgelehnte Projekt „Priesterschule in Tchitchao“ muss der Verein noch bis Anfang April 2020 zurückstellen. Hier wartet man noch auf eventuelle Fördergelder vom Bistum Augsburg und von St. Ottilien. KfBiA beteiligt sich an den Gesamtkosten in Höhe von 10500 Euro mit 3000 Euro. Die Bauarbeiten sollen im zweiten oder dritten Quartal 2020 ausgeführt werden.

Weitere Vorschläge zur Brunnenförderung werden im ersten Quartal 2020 von den Klöstern der Erzabtei St. Ottilien erwartet, die mit ihren Klöstern in Afrika erster Partner des Königsbrunner Vereins und Bindeglied ist und den kompletten Förderprozess vom Standortvorschlag und Baudurchführung vertrauensvoll begleitet. Als einen weiteren Partner wird man die Friedberger Pallottiner gewinnen können, die ebenso wie St. Ottilien in verschiedenen afrikanischen Ländern pastorale Einheiten haben, die einen Förderprozess begleiten können. Auch hier erwartet KfBiA demnächst Vorschläge zur eventuellen Brunnenförderung. Vereinsvorsitzender Siegfried Hertlen hofft zudem, dass sich weiterhin viele Unterstützer für die Projekte finden, mit denen es Menschen ermöglicht werden soll, in ihrer Heimat ein Auskommen zu finden. (AZ)

Mehr zur Arbeit des Vereins finden Sie im Internet und kfbia.de

