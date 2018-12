19:01 Uhr

Olé: Spanische Musik im Fuggerschloss

Fünf Musiker lassen einen Liederzyklus von Joaquín Rodrigo in Bobingen erklingen. Dabei mischt sich Folklore mit Moderne.

In der Konzertreihe „Die Fugger und die Musik“ findet am Sonntag, 30. Dezember, um 16 Uhr das Konzert „Olé – spanische Musik im Fuggerschloss“ im Unteren Schlösschen in Bobingen statt. Es wirken mit: Marie, Nathalie, Ludwig und Andreas Schmalhofer sowie Lauriane Follonier.

Auch wenn sich Joaquín Rodrigo an der École Normale de Musique in Paris in Komposition, Klavier und Harmonielehre ausbilden ließ, inspiriert ihn die Musik des 16. Jahrhunderts seiner Heimat Spanien. In Paris lernte er Manuel de Falla kennen: Diese Begegnung prägte ihn. Von de Falla und Paul Dukas beeinflusst, entwickelte er seinen Personalstil, der Neoklassizismus mit Folklore verband. Er übernahm leicht veränderte typische Figuren des 16. bis 18. Jahrhunderts und bearbeitete Stücke alter Meister. Zudem orientierte er sich an spanischer Volksmusik. Zentraler Programmpunkt ist das „Cuatro madrigales amatorios“, ein 1947 komponierter Liederzyklus Rodrigos – eine Zusammenstellung von Sonetten und Weihnachtsliedern mit vier und fünf Stimmen über anonyme Gedichte aus der Anthologie von Juan Vásquez (Sevilla 1560). In den späten 1930er-Jahren hörte Rodrigo diese Gedichte in Paris mit Musik des Renaissance-Vihuelisten Emilio Pujol und der Sopranistin Conchita Badía. Eintritt 22 Euro, ermäßigt 18 Euro.

