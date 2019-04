vor 39 Min.

Poledance: kein Sport von der Stange

Ästhetik, Kraft, Ausdruck, Leidenschaft und Fitness. Das sind die Komponenten die Poledance ausmachen. Junge Frauen und ein Mann zeigen in der Singoldhalle was die Faszination ausmacht.

Wer in dieser Disziplin gut sein möchte, muss Geduld haben und Schmerzen in Kauf nehmen. Dennoch trainieren immer mehr Frauen und so mancher Mann ihre Körper.

Von Elmar Knöchel

„Die Schmuddelecke hat Poledance längst verlassen,“ erklärt die Augsburgerin Sophie Rebel und zeigt zum Beweis an der Stange eine Figur, die eher durch ihre Akrobatik staunen lässt als durch irgendeine Form von Anrüchigkeit. Nein, sagt sie, Poledance sei mittlerweile eine absolute Trendsportart geworden. Das zeige sich schon allein daran, dass immer mehr Frauen (und manchmal sogar Männer) diese Kunst lernen wollen.

Die, die sie bereits beherrschen, trafen sich am Samstag in der Singoldhalle Bobingen zur CrazySports Pole Battle. Diese Form des Poledance-Wettkampfs lässt den Akrobaten viel Freiraum, was die Figuren betrifft. Organisiert wurde der Wettbewerb von Sophies Mutter Nadine Rebel, Inhaberin des Sportstudios CrazySports in Augsburg. Zahlreiche Showacts aus unterschiedlichen Bereichen sorgten für einen unterhaltsamen Abend.

So entstand die Nähe von Poledance zu Tabledance

Dass der Tanz an der Stange überhaupt jemals mit der Nachtclub-Szene in Verbindung gebracht wurde, habe eine relativ kurze Geschichte, erklärt Sophie Rebel: In den späten 1920er-Jahren hätten Burleske-Tänzerinnen im Zirkus angefangen, die Zeltstangen mit in ihre Darbietungen einzubauen. So entstand die Nähe von Poledance zu Tabledance. Ursprünglich käme die Sportart aus dem asiatischen Raum. Dort nennt sie sich „Mastakrobatik“ und wird hauptsächlich von Männern ausgeübt. In Indien sei es Frauen sogar verboten, an der Stange zu tanzen.

Scheinbar mühelos wirbeln die Poledancerinnen um die Stange, doch hinter dieser vermeintlichen Leichtigkeit steckt eine Menge harter Arbeit. Junge Frauen und ein Mann zeigten in der Singoldhalle Bobingen ihren Sport. Bild: Elmar Knöchel

Nadine Rebel führt nicht nur ein Sportstudio, sondern engagiert sich auch als Kolumnistin bei der Szene-Zeitschrift „PoleArt“. Die Expertin erklärt, was die Faszination dieses Sports ausmacht: „Absolute Körperbeherrschung vermittelt gerade jungen Frauen ein großes Selbstvertrauen“, sagt sie. Natürlich sei harte Arbeit und viel Training nötig, um diese Perfektion zu erreichen. Aber bereits nach wenigen Trainingsstunden seien bemerkenswerte Fortschritte zu beobachten.

Das erlebe sie in ihrem Studio immer wieder. Natürlich sei es nicht verkehrt, wenn man etwas Talent und eine natürliche Ausstrahlung mitbringt. Das erleichtere den Einstieg. Und eine gewisse „Frustrationstoleranz“ sei auch nicht schlecht. Denn das Einstudieren von schwierigen Figuren könne manchmal richtig „weh“ tun. Aber der Erfolg wiege die Mühen auf. Schließlich stehe am Ende eine tolle Körperbeherrschung, ein durchtrainierter Körper und, wie im Fall des Samstagabends, der Adrenalinkick, den man erlebe, wenn man tatsächlich vor Publikum auftreten darf.

Warum die spärliche Bekleidung beim Poledance keine erotischen Hintergründe hat

18 junge Frauen und ein Mann zeigten am Samstagabend in Bobingen, was sie so drauf haben beim Tanz an der Stange. Natürlich tauchten während der Darbietungen auch immer wieder einmal erotische Aspekte auf. Das Ganze ist ja letztlich nichts anderes als „Tanzen an der Stange“. Und wie bei jeder anderen künstlerischen Ausdrucksform geht es auch hier um die typischen Emotionen wie Liebe, Wut, Komik, Sehnsucht und Romantik. Wobei in der Szene allerdings auf die Feststellung Wert gelegt wird, dass die spärliche Bekleidung der Tänzerinnen und Tänzer nichts mit erotischer Ausstrahlung zu tun habe. Vielmehr biete nackte Haut einfach einen wesentlich besseren Halt an der Stange als Stoff. Daher erleichtere das Fehlen desselben die Darbietung ungemein.

Und wirklich: Für den Laien ist es schon beeindruckend, wenn man aus nächster Nähe mit ansehen kann, wie die Schwerkraft scheinbar mühelos außer Kraft gesetzt wird. Die Poler wirbeln um die Stange wie Wespen um einen Erdbeerkuchen. Kopfüber und waagrecht in der Luft hängend, lassen die Gesichter keine Rückschlüsse darauf zu, wie anstrengend manche Figuren sein müssen.

Es sieht immer leicht und beschwingt aus. Auch der einzige männliche Teilnehmer macht da keine Ausnahme. Wobei seine Darbietung mehr auf Kraft und Tempo beruht. Die Damen setzen etwas mehr auf Ästhetik. Zusammen mit der Musik entsteht dadurch ein sportliches Gesamterlebnis, das die Zuschauer in der Halle mit Jubel und viel Applaus begleiten.

Auch der einzige Mann an der Stange zeigte eine tolle Performance. Bild: Elmar Knöchel

Richtig laut wird es dann, als die Lokalmatadorin Gianna Sophie Locher aus Großaitingen an die Poledance-Stange tritt. Auch sie nutzt die dritte Dimension, die die Stange bietet, perfekt für ihren Tanz. Das Publikum ist begeistert und quittiert alles mit viel Applaus.

