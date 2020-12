vor 32 Min.

Polizei löst Party in einer Lagerhalle in Untermeitingen auf

Eine Party hat die Polizei in Untermeitingen aufgelöst.

Diese Party hat ein Nachspiel. In Untermeitingen wurde am Sonntag in einer Lagerhalle gefeiert. Bis die Polizei kam.

Sonntagnacht wurde die Polizei auf eine Party in einer Lagerhalle in Untermeitingen aufmerksam. Als die Beamten gegen 3.50 Uhr ankamen, stießen sie auf sechs Feiernde, die allesamt aus verschiedenen Haushalten stammen. Die Polizei beendete die Party, die jetzt ein Nachspiel hat: Alle Beteiligten werden nach dem Infektionsschutzgesetz angezeigt.

