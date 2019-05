12:41 Uhr

Polizei stoppt Raser – und staunt

Schneller als die Polizei erlaubt, wollte ein Autofahrer in Bobingen seinen Hunger stillen Doch es kam noch dicker.

Viel zu schnell fuhr ein 19-Jähriger in der Wertachstraße in Bobingen. Bei erlaubtem Tempo 50 wurde er am Donnerstag im Rahmen einer Geschwindigkeitsüberwachung mit seinem Pkw mit 110 km/h gemessen. Noch mehr als dieser grobe Verkehrsverstoß an sich, erstaunte die Begründung des jungen Mannes für die rasante Fahrt. Gegenüber den Beamten gab er an, dass er sich ein halbes Hähnchen holen wollte. Der Hunger war offenbar groß oder vielleicht drohte das Essen kalt zu werden. Egal, die Polizei interessierte sich natürlich mehr wie üblich für Fahrzeugpapiere und Führerschein.

Für seine Verkehrsordnungswidrigkeit außerhalb geschlossener Ortschaften waren ihm schon mal ein Bußgeld in Höhe von 240 Euro, zwei Punkten und ein Monat Fahrverbot sicher. Doch für den 19-Jährigen kam es noch dicker. Denn wie sich herausstellte, hat er überhaupt keine Fahrerlaubnis. Diese war ihm bereits im vergangenen Jahr wegen einer Trunkenheitsfahrt entzogen worden. (pit)

