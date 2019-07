00:33 Uhr

Radtour auf dem E-Bike

Route führt zwischen Lech und Wertach

Eine Radtour auf dem E-Bike zwischen Lech und Wertach organisiert die Arbeitsgemeinschaft Integrierte ländliche Entwicklung – kurz ILE – Freitag, 19. Juli.

Der Treffpunkt zum Auftakt der Tour ist um 13 Uhr am Rathaus der Gemeinde Hiltenfingen (Schulweg 6). Die Route führt über Lamerdingen und Amberg, ehe es gegen 15 Uhr im Biergarten in Holzhausen eine Einkehrmöglichkeit gibt. Danach geht es weiter über Igling, Hurlach, Obermeitingen bis nach Langerringen und nach etwa 50 Kilometern zurück zum Startpunkt in Hiltenfingen. Die Ankunft dort ist gegen 17.45 Uhr geplant.

Für die Tour sponsern die LEW E-Bikes, die am Treffpunkt in Hiltenfingen um 13 Uhr ausgegeben und erklärt werden. Die Teilnahme an der Tour und die Ausleihe der E-Bikes sind kostenlos, der Verzehr im Biergarten ist nicht inklusive. Die Benutzung eines Fahrradhelms ist Pflicht. Außerdem wird empfohlen, eine Warnweste zu tragen. Alle Interessierten können sich noch bis Montag, 15. Juli, unter briefkasten@lw-interkommunal.de für Tour mit Angaben des Namens, der Telefonnummer anmelden. Bitte auch angeben, ob ein E-Bike benötigt wird. Bei schlechtem Wetter entfällt die Tour. (SZ)

