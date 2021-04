Raser gefährden Grabener Bürger

Plus Testmessungen der gefahrenen Geschwindigkeiten am südlichen Dorfausgang von Graben decken deutliches Fehlverhalten von Autofahrern auf.

Sichtlich beeindruckt nahmen die Ratsmitglieder die Ergebnisse der Verkehrsdatenzählung und Testmessung der Kommunalen Verkehrsüberwachung Schwaben-Mitte zur Kenntnis, die im März an der Untermeitinger Straße, Höhe Einmündung Eichenstraße, durchgeführt wurden. Im Januar hatte sich der Gemeinderat zu diesem Vorgehen entschieden, um nach Vorliegen der Ergebnisse über einen Beitritt zu beraten. „Da würde ich gerne welche erwischen“, war aus dem Gremium zu hören, nachdem die Zahlen, die an der Messstelle in rund 250 Metern Entfernung zum Ortseingangsschild in beide Fahrtrichtungen gemacht wurden, offen gelegt waren.

Beitritt zur Verkehrsüberwachung Grabens ist gewünscht

„Zusammenfassend waren nach Analyse der Daten aus dem Verkehrsdatenzählgerät rund 50 Prozent der Verkehrsteilnehmer schneller als die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h, etwa 15 Prozent der Verkehrsteilnehmer fuhren am Standort des Verkehrsdatenzählgerätes schneller als 60 km/h“, trug Bürgermeister Andreas Scharf vor. Dabei sei auffällig, dass in Richtung Untermeitingen deutlich höhere Geschwindigkeiten gefahren würden, so Scharf. Rund 110 Fahrzeuge wurden mit einem Tempo über 80 km/h gemessen, 88 davon Richtung des Nachbarortes. Bei der Testmessung mit Großgerät am 22. März 2021 überschritten in den Morgenstunden insgesamt 33 Fahrzeuge in rund zwei Stunden die zulässige Geschwindigkeit im Bereich eines Verstoßes; etwa 600 Fahrzeuge wurden dabei gemessen. „Verkehrsteilnehmer aus der einmündenden Birken-, Eichen und Eibenstraße sind damit deutlich gefährdet“, schloss Scharf.

Aus den einhelligen Äußerungen der Bürgervertreter war abschließend eine positive Haltung zum Beitritt erkennbar. „Wenn wir beitreten, machen wir das zur Verbesserung der Verkehrsqualität, nicht aus finanziellen Überlegungen“, konstatierte der Bürgermeister, der vom Rat den Auftrag erhielt, sich mit der kommunalen Verkehrsüberwachung kurzzuschließen, um mögliche Messstellen zu ermitteln. Dann werde das Gremium entscheiden.

Mehrparteienhäuser entstehen in Graben beim Supermarkt

Das Bauvorhaben zwischen dem Ostrand der Kommune und dem Edeka-Markt hat im Grabener Rathaus zu einem Ansturm geführt. „Die Telefone standen nicht still“, berichtete Bürgermeister Andreas Scharf auf der jüngsten Sitzung des Gemeinderates. Er stellte nochmals klar, dass hier kein Neubaugebiet für Einfamilienhäuser entstehen soll, sondern ein Geschäftshaus in Geschossbauweise sowie ein mehrgeschossiges Mehrparteienwohnhaus unmittelbar neben dem Edeka-Markt. Ebenso dränge die Zeit nicht, so der Bürgermeister. „Es ist kein neues Baugebiet. Wir werden uns für dieses Projekt viel Zeit nehmen und nichts über das Knie brechen“, ergänzte er abschließend.

Der Antrag zur Beschaffung von Luftreinigungsgeräten für die Grundschule sei auf dem Weg (wir berichteten), führte Bürgermeister Andreas Scharf im Themenblock Pandemieschutz aus und ergänzte, dass die Aufstellungsorte aufgrund der Raumgrößen zu Problemen führen könnte. „Die Klassenräume wurden damals nach förderfähigen Maßen gebaut, das Raumangebot ist nicht zu üppig“, kommentierte er. Der Vorschlag, die Möglichkeit einer fest installierten Raumbelüftung zu prüfen, stieß bei den Räten auf Zustimmung, wenn auch die Zeitdauer zur Realisierung der Maßnahme kritische Stimmen hervorbrachte. Die noch ausstehende Bewertung durch das Lehrpersonal soll in den derzeit offenen Beschaffungsvorgang auf jeden Fall einbezogen werden.

Weitere Themen im Überblick

Glasfaser: Mit zwei Gegenstimmen präferierte der Gemeinderat die Telekom als möglichen Partner für die Schaffung der Glasfaserinfrastruktur in der Kommune.

Kindergartenleitung: Monika Klöss, Erzieherin im Kindergarten Pfiffikus, wurde mit Wirkung vom 1. April 2021 zur Leiterin der Kita ernannt.

