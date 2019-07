vor 52 Min.

Realschule für Verbraucherbildung ausgezeichnet

Das freut gleich zwei Minister: Klassen beschäftigen sich mit Verpackungsmüll und den Umgang mit dem Internet

Kurz vor Ferienbeginn erhielt die Staatliche Realschule Bobingen eine besondere Auszeichnung. Sie ist „Partnerschule Verbraucherbildung Bayern“. Insgesamt 97 Schulen in Bayern erhielten diesen Titel und bekamen bei einem Festakt in der Münchner Residenz von Verbraucherschutzminister Thorsten Glauber, Kultusminister Michael Piazolo und der stellvertretenden Landesvorsitzenden des Verbraucher-Service Bayern, Eva Fuchs, ihre Urkunden überreicht.

Schon junge Menschen brauchen Kompetenzen für ihre täglichen Entscheidungen in den Bereichen Konsum, Medien, Umwelt und Ernährung. Mit dem Programm „Partnerschule Verbraucherbildung Bayern“ unterstützen das Bayerische Verbraucherschutzministerium und das Bayerische Kultusministerium deshalb die Schulen im Freistaat.

Plastik aus dem Pausenverkauf wurde zum Unterrichtsthema

An der Staatlichen Realschule Bobingen griff Lehrerin Katrin Bernwieser das Thema im Unterricht auf. „Ich halte es sowohl privat als auch im schulischen Bereich für sehr wichtig, nachhaltig zu sein“, sagt sie. Deshalb sei es ihr auch wichtig, diese Themen immer wieder im Unterricht aufzugreifen und an der Regelschule zu verankern. Hier könne man viel bewirken. Ein Beispiel sei der Pausenverkauf: Das Plastik der Verpackungen aus dem Automaten lande meist im Restmüll. In ihrem Unterricht als Werklehrerin hat Bernwieser viel Zugang zum Thema Kunststoff. Bei einer Veranstaltung der Verbraucherschutzzentrale erfuhr sie von dem Projekt und entschied sich, mit zwei Klassen daran teilzunehmen.

So bearbeitete die I-Pad-Klasse der sechsten Jahrgangsstufe das Thema „Internet mit Köpfchen“ medial. Mit dem I-Pad drehten sie einen Film über die Gefahren des Internets und griffen dabei die Datenschutzproblematik auf.

Schüler machen Kunst aus Müll

Im Werkunterricht der 8c dagegen ging es direkt um den Verpackungsmüll und die Themenvorgabe „Verpackungen - Müll, Werbung, Schutz?“. Die Schüler wurden angehalten, den Müll zu sammeln. Daraus bastelten sie im Unterricht Müllmasken im Stil des Künstlers Romuald Hazoumé aus Benin. Die Masken sollten das eigene Portrait der Schüler darstellen, deshalb mussten sie sich zugleich auch mit ihrer eigenen Identität beschäftigen.

Generell hält Katrin Bernwieser die Beschäftigung mit Alltagskompetenz und Umweltschutz für Themen, die an Schulen immer wieder vertieft und aufgegriffen werden sollten. Damit stimmt sie mit Kultusminister Michael Piazolo überein, der in einer Pressemitteilung betonte: „Die Vermittlung von Alltagskompetenzen und Lebensökonomie hat an unseren Schulen einen hohen Stellenwert. Die Auszeichnung als Partnerschule „Verbraucherbildung Bayern“ zeigt, dass sich Schüler an diesen Schulen intensiv mit den vielfältigen Themen der Verbraucherbildung wie Ernährung und Gesundheit, Verbraucherrecht, Medien und nachhaltigem Konsum auseinandersetzen.“ (anja)

