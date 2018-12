17:30 Uhr

Renommierter Historiker macht Geschichte spannend

Er ist ein Schwergewicht der Wissenschaft: Jörn Leonhard fesselt die Zuhörer in Schwabmünchen mit seinen Betrachtungen zum Ersten Weltkrieg.

Von Uwe Bolten

Keine trockene Vorlesung, sondern die Betrachtung der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg in Geschichten fesselten die rund 100 Zuhörer im Mehrzweckraum des Leonhard-Wagner-Gymnasiums. Im Rahmen der Ausstellung „To Hell and Back“ des Erasmus+-Projektes, an dem ebenso Schüler des Gymnasiums teilgenommen haben (wir berichteten), sollte ein „historischer Leckerbissen“, so der örtliche Projektkoordinator Frank Schweizer, Einblicke aus sehr selten gewählten Perspektiven gewähren.

Vortrag an der Schule ist für ihn wichtiger als an der Universität

Mit Prof. Jörn Leonhard konnte Schweizer den wohl bedeutendsten Geschichtswissenschaftler zum Themenbereich des Ersten Weltkrieges im deutschsprachigen Raum gewinnen. Schulleiter Alexander Pfaffendorf beschrieb ihn in seiner Begrüßung als ein „Schwergewicht der Wissenschaft“, der ein größeres Schriftenverzeichnis vorweisen könne als Mozarts Werke im Köchelverzeichnis, fügte er hinzu. Leonhard stellte im Gegenzug fest, dass ein Vortrag in der Schule für ihn fast wichtiger sei als eine Vorlesung in der Universität.

„So habe ich die Möglichkeit, die Fehler, die in schlechten Geschichtsunterrichten gemacht werden, vor dem ersten Semester an der Universität zu korrigieren.“ In seinen Betrachtungen spielten neben den bekannten Namen aus den Geschichtsbüchern auch Personen wie Franz Kafka oder Paul Klee eine Rolle. Der „kleine Mann“ mit seinen Ängsten und Hoffnungen fand genauso seinen Platz wie die hohe Veränderungsdynamik der europäischen Länder, dessen Gleichgewichtssystem zusehends zerbrach.

Der Krieg endete durch und mit der Eisenbahn

Die Rolle der Eisenbahn im Ersten Weltkrieg war eine der Perspektiven. „Der Krieg endete durch und mit der Eisenbahn“, stellte Leonhard, Bezug nehmend auf die Truppentransporte und den Waffenstillstand 1918 im Wald von Compiègne, fest. „Nur über funktionierende Eisenbahntrassen konnten die Massen an Soldaten und Material transportiert werden. Auch nach dem Krieg war die personelle und materielle Neuordnung nur über die Schiene möglich“, sagte Leonhard und belegte dies mit Zitaten aus historischen Quellen. Die Eisenbahn habe die Möglichkeiten der Macht symbolisiert. Auch deshalb seien die Arbeiter- und Soldatenräte im Rahmen der Novemberrevolution 1918 an der Beschlagnahme von Lokomotiven sehr interessiert gewesen.

„Nicht nur in Europa hat der Krieg seine Spuren hinterlassen“, begann Leonhard die Geschichte „Die Rückkehr“. Dabei berichtete er über Kanta Kamara, einen Soldaten aus der französischen Kolonie Guinea, der zum Kampf für Frankreich nach Europa gebracht wurde. Die daraus resultierenden Veränderungen in der afrikanischen Gesellschaft begründete Leonhard mit Kamaras Entscheidung, sein Heimatdorf zu verlassen. „Die Leistungen im Kampf, die lobenden Worte der Vorgesetzten oder der Veteranenstatus hatten in seinem Geburtsland keine Relevanz. Auch die in Europa kennengelernten gesellschaftlichen Erfahrungen hatten dort keine Relevanz, sondern machten die Rückkehrer zu Außenseitern“, schilderte der Historiker die Auswirkungen. Bei allen Ausführungen wurde der große Umbruch in Europa, den es in dieser Intensität kaum vorher gegeben hatte, mehr als deutlich.

Leonhard stand den Zuhörern Rede und Antwort

Dem Vortrag, der auf seinem kürzlich erschienenen Buch „Der überforderte Frieden“ basierte, folgte eine Fragerunde, bei der Jörn Leonhard den Zuhörern Rede und Antwort stand. Gewohnt sachlich, immer den richtigen Ansatz findend, stillte er den Wissensdurst der Anwesenden zur Schuldfrage am Krieg, zur Rolle der Kirchen vor und während des Krieges oder zur Motivation der Vereinigten Staaten, im April 1917 ebenfalls in das Geschehen einzugreifen. Erschöpfend konnten die Fragen aufgrund ihrer Komplexität in der Antwort nicht geklärt werden, die Zuhörer aber waren mit den schlüssigen Antworten zufrieden.

Vonseiten des Historikers gab es abschließend ein Lob an die Zuhörerschaft: „Sie haben es geschafft, wichtige Fragen kurz und knapp zu stellen. Meine Studenten neigen dazu, ihre Frage mit einem Co-Referat einzuleiten“, sagte er unter kräftigem Applaus den Gästen.

