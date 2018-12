vor 42 Min.

Retter bekommen Verstärkung

15 Frauen und Männer wollen beim Roten Kreuz in den Stauden mehr als nur Erste Hilfe leisten.

Von Marcus Angele

Beim Roten Kreuz in Langenneufnach lassen sich gerade fünfzehn Frauen und Männer für den Sanitätsdienst ausbilden. Für die Abschlussprüfung der Grundausbildung pauken aber nicht nur ehrenamtliche Retter des BRK, sondern auch Mitglieder vom THW und sogar Privatpersonen. Sie könne bei Veranstaltungen bereitstehen oder sich bei Notrufen an der Seite von hauptamtlichen Rettern auf den Weg machen. Ausbilder Sven Schmid ist begeistert von diesem Engagement und erklärt auch, warum Erste Hilfe für jeden wichtig und sie im Notfall auch jeder für andere leisten können sollte.

Wir sehen sie im Fußballstadion und bei Konzerten, oder sie eilen bei Unfällen im Haushalt und auf der Straße herbei: Sanitäter und freiwillige Helfer der Rettungsdienste wie zum Beispiel dem Roten Kreuz sind für uns da, wenn es ernst wird. Notfallsanitäter und Praxisanleiter Sven Schmid vom Rot Kreuz-Kreisverband Augsburg-Land meint: „Ja, jeder ist froh wenn er uns nicht braucht, aber dankbar, wenn wir schnell zur Stelle sind.“

Ein Ehrenamt, das andere retten kann

Anderen freiwillig zu helfen, seine Freizeit dafür zu opfern und sich manchmal auch selbst in gefährliche Situationen bei der Rettung zu begeben, ist für die ehrenamtlichen Sanitäter des Bayerischen Roten Kreuzes nichts Besonderes, sondern eher eine Leidenschaft. Für die Unfallopfer ist es aber teilweise lebenswichtig, dass es solche Menschen gibt, um sie schnell und fachmännisch zu versorgen.

In Langenneufnach werden gerade wieder fünfzehn Frauen und Männer systematisch für den Ernstfall ausgebildet. In knapp sechzig Stunden wird ihnen Schritt für Schritt erklärt, welche Handgriffe für eine gute und sichere Rettung nötig sind. Nach der Theorie an der Wandtafel wird auch praktisch gelernt. Anhand von nachgestellten Echtfällen, wie zum Beispiel Stürze und Unfälle mit Kopf- und Beinverletzungen, Herzinfarkte oder bei unter Schock stehenden Personen werden die Behandlungen unter dem wachsamen Auge der Ausbilder intensiv geübt.

Anschließend wird in der Gruppe besprochen, was gut war und was noch verbessert werden muss. „Natürlich können Übungen keine Echtfälle ersetzen. Da draußen stehst du ganz anders unter Adrenalin und kein Fall ist gleich. Aber praxisnahe Trainings geben dir einfach Sicherheit“, gibt Sven Schmid seinen Sanitätslehrlingen noch mit auf den Weg. Nach drei Wochenenden mit sechzig Stunden Unterricht müssen die Teilnehmer, die bisher als Helfer die Sanitäter unterstützt haben, eine schriftliche und praktische Prüfung ablegen.

Unterstützung für Hauptamtliche

Für Schmid ist dieses ehrenamtliche Engagement unglaublich wichtig. „Ohne diese freiwilligen Helfer könnten wir eine schnelle Rettung oft nicht bewerkstelligen“. Darum freut es ihn auch immer wieder, neue Gesichter beim BRK begrüßen zu dürfen. „Jeder, der Freude am Helfen und Retten hat, kann bei uns einmal reinschnuppern. Auch Kinder und Jugendliche sind gern gesehen und können in unserer Jugend-Rot-Kreuz-Gruppe schon einiges lernen - und vielleicht möchte hier der ein oder andere den Rettungsdienst nicht nur ehrenamtlich, sondern auch einmal beruflich praktizieren.“

Rettung geht für Sven Schmid aber schon viel früher los - mit der Ersten Hilfe. „Erste Hilfe ist in vielen Fällen eine unverzichtbare Voraussetzung für einen erfolgreichen Einsatz des Rettungsdienstes oder anders gesagt: unser Rettungswesen kann nur wirksam funktionieren, wenn Laien Erste Hilfe leisten. Ohne Erste Hilfe bricht die Rettungskette“. Dies liegt vor allem daran, dass auch ein perfekter Rettungsdienst zirka acht bis zehn Minuten braucht, um nach der Alarmierung am Notfallort einzutreffen. Diese ersten Minuten bestimmen aber oft entscheidend über Heilung und Überleben des Opfers. Darum sollte jeder die Grundkenntnisse der Erste Hilfe können.

In den Stauden werden die Mitarbeiter in größeren Firmen regelmäßig durch das Rote Kreuz geschult. „Im Privatbereich wurde der letzte Kurs wahrscheinlich zur Führerscheinprüfung gemacht“, mutmaßt Schmid. „Aber die meisten Unfälle passieren nun mal im Haushalt oder in der Freizeit und darum betrifft es alle. Wir vom Bayerischen Roten Kreuz wären bei entsprechendem Interesse gerne bereit, hierzu Kurse vor Ort anzubieten“.

Themen Folgen