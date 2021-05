vor 36 Min.

Rettungsaktion: Spaziergänger entdeckt verletzten Biber am Baggersee in Graben

Mitglieder der Gräbinger Feuerwehr haben den verletzten Biber in die Tierklinik nach Gessertshausen gebracht. Damit er es auf der Fahrt weich hat, legten ihm die Retter Stroh in den Käfig.

Plus Die Grabener Feuerwehr hat einen verletzten Biber am Baggersee eingefangen und in die Tierklinik gebracht. Doch für den Nager kam jede Hilfe zu spät.

Von Felicitas Lachmayr

Andreas Rudel hat schon viele Tiere gerettet: Katzen, Hunde, Eulen, sogar einen verletzten Bussard fing er schon ein. Aber ein Biber war dem Kommandanten der Feuerwehr noch nicht untergekommen.

