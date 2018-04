00:32 Uhr

Ronja von Rönne liest im Matrix

Unsere Leser können Karten für den Besuch der bekannten Autorin und Journalistin gewinnen

Endlich kommt Ronja von Rönne nach Königsbrunn. Ihren Termin im Dezember 2017 musste die deutsche Bloggerin krankheitsbedingt absagen. Auf ihrer Lesetour durch Deutschland und Österreich macht das 25-jährige It-Girl am Donnerstag, 12. April, im Königsbrunner Jugendzentrum Matrix Halt und stellt ihr neues Buch „Heute ist leider schlecht“ vor. Die gebürtige Berlinerin ist als Schriftstellerin, Journalistin bei DerZeit und Bloggerin erfolgreich. Anfang 2016 veröffentlichte die junge Autorin ihren Debütroman „Wir kommen“. Seit November vergangenen Jahres moderiert sie bei Arte die Sendung „Streetphilosophy“.

„Heute ist leider schlecht: Beschwerden ans Leben“ ist eine Auswahl ihrer besten Kolumnen aus der Welt am Sonntag und ihrem Blog „Sudelheft“ sowie neuen Texten. Frech, witzig, provozierend und auf den Punkt gebracht widmet Ronja von Rönne sich scharfsinnig und wortgewaltig den Lebensentwürfen unserer Zeit und schafft dabei den Spagat zwischen Banalitäten und treffender Zeitdiagnose.

Die Texte in ihrem aktuellen Buch vereinen radikale Subjektivität, jugendliche Arroganz und Provokation.

In einem viel diskutierten Artikel in der „Welt“ erklärte sie zum Beispiel, warum sie „der Feminismus anekelt“. In ihrer neuen Sammlung von Kolumnen und journalistischen Texten setzt sie sich mit Herausforderungen ihrer Generation auseinander und zeigt auf ihrer Lesetour, dass sie auch eine gute Entertainerin ist.

