vor 9 Min.

SPD und Freie Bürger nominieren Kandidaten

Die Liste für den Langerringer Gemeinderat steht. Aber es gibt keinen eigenen Bürgermeisterkandidat. Welcher der anderen Bewerber unterstützt wird, steht noch nicht fest

Von Hieronymus Schneider

Der Ortsverein der SPD Langerringen und die ihr angeschlossenen parteilosen „Freien Bürger“ (FB) haben ihren Wahlvorschlag für die Gemeinderatswahl in einer vom Unterbezirksvorsitzenden Fabian Wamser geleiteten Versammlung aufgestellt. 14 Kandidaten bewerben sich um einen Sitz im künftigen Gemeinderatsgremium.

An der Spitze der Liste stehen die amtierenden Gemeinderäte der SPD-Fraktion, Wolfgang Hirschner und der Dritte Bürgermeister Dr. Andreas Rohrer. Beide bewerben sich um ein weiteres Mandat für sechs Jahre.

Dahinter wurden der Ortsvereinsvorsitzende Rony Schneider und die selbstständige Apothekerin Julia Netrval als erste Vertreterin der Freien Bürger aufgestellt. Karl-Heinz Afalter (FB), Alexandra Sann (SPD), Stefan Mayer und Jasmin Weber (FB) bewerben sich erstmals um einen Sitz im Gemeinderat, während Tobias Brych, Rudolf Kempter, Johanna Schneider, Michael Ulrich, Evelyn Pfand und Manuel Schneider bereits vor sechs Jahren kandidierten.

Ein Schwerpunkt bei den Zielvorstellungen der Kandidaten war der Ausbau von Radwegen in die Ortsteile Schwabmühlhausen und Gennach sowie in die benachbarten oberbayerischen Dörfer Obermeitingen und Hurlach. Das intakte Dorfleben mit der Schule, Kindergarten, Bäckerei, Metzgerei, Zahnarzt und Apotheke soll bewahrt und beim Aufbau eines Ärzte- und Pflegezentrums mit betreutem Wohnen in der Ortsmitte noch intensiviert werden. Dazu gehöre auch die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum für Familien, aber auch für Singles und Senioren. Hier sei die Gemeinde Langerringen schon auf einem guten Weg. Dennoch könne in der Nahversorgung für den täglichen Bedarf sowie im öffentlichen Nahverkehr und dem Aufbau einer Nachbarschaftshilfe noch einiges verbessert werden.

Die SPD/FB Langerringen stellen keinen eigenen Bürgermeisterkandidaten auf. Der designierte Bewerber der CSU/Unabhängige Wähler, Marcus Knoll, stellte sich und sein Programm bei der Nominierungsversammlung vor und warb um Unterstützung. Mit den genannten Zielen stimme er überein und mit den bereits begonnenen oder geplanten Projekten sei Langerringen auf einem guten Weg. Dennoch dürfe man dabei nicht stehen bleiben. Nach der Sanierung der Schule, dem Bau des „Schorerhofes“, der Wertstoffannahme und der Kinderkrippe sieht Knoll den Ausbau des Bauhofs und den Umbau der Schulturnhalle zu einer modernen Mehrzweckhalle auf dem Plan. Trotz Ausweisung von Baugebieten könne die Nachfrage nach Bauplätzen für Eigenheime noch nicht vollständig erfüllt werden, sagte Knoll. Für den Bedarf an betreuten Wohnungen und dem Aufbau einer Nachbarschaftshilfe habe die Gemeinde mit der Johann-Müller-Altenheimstiftung einen starken Partner.

Mit der Entscheidung, ob sie einen der beiden Bürgermeisterkandidaten, Marcus Knoll (CSU/UW) oder Herbert Graßl (Freie Wähler) nominiert, will sich die Ortsgruppe der SPD/FB bis zur nächsten Versammlung am 17. Januar Zeit lassen.

