Schule ist nicht nur zum Lernen da

Das Schulfest der Grundschule Untermeitingen schlägt alle Besucherrekorde.

Von Uwe Bolten

Nach allen Vorführungen der Rhythmusgruppe und Bläserklassen, von Schreibwerkstatt, Chören und Orff-Gruppe erfüllte das Rauschen des kräftigen Beifalls das Schulgelände. Die Schulgemeinschaft der Grundschule Untermeitingen feierte bei strahlendem Frühsommerwetter ihr Schulfest. Rektorin Christiane Reismüller moderierte locker und mit sichtbarer Freude die Vorführungen ihrer Schüler. Schon bei der Eröffnung strömten mehrere hundert Gäste auf das Gelände, zum Ende hin sollte die Marke von 2000 Besucher locker überschritten worden sein.

Neben den musikalischen Impressionen der zum Teil erst seit einem halben Jahr spielenden Bläserkinder und Perkussionisten sorgten die Worte aus der Schreibwerkstatt für nachdenkliche Töne. Der jungen Damen aus den vierten Klassen machten in ihren eigenen Erklärungen das Motto der Veranstaltung deutlich: Die Schule ist nicht nur zum Lernen da.

Es bildete sich eine lange Schlange beim Kamelreiten

Schnell bildete sich nach den Vorführungen eine Schlange beim Kamelreiten, die beiden Hüpfburgen auf der großen Wiese wurden stark in Anspruch genommen. Das ausgestellte Segelflugzeug der Flugsportgruppe vom nahe gelegenen Fliegerhorst stellte sich ebenfalls als Besuchermagnet heraus. Die weiteren Aktivitäten wie Torwandschießen, Spiele aus dem Spielmobil auf dem Lehrerparkplatz standen bei der Beliebtheit nicht hinten an. „Du musst den Schläger gerade halten“, leitete Thomas Neumahr, Abteilungsvorsitzender Tischtennis des TSV Untermeitingen, einen etwa acht Jahre alten Jungen an. Auf dem Pausenhof standen Tische mit Ballroboter, an denen sich die Besucher an das schnelle Spiel unter Anleitung heranwagen konnten. Bei der Feuerwehr auf der Schulstraße übten Schüler spielerisch den Umgang mit dem Schlauch beim Löschen von Holzfiguren. Bei den Wettkämpfen aus der Laufbahn standen Eltern und Kinder beim Schubkarrenrennen als Kontrahenten nebeneinander. Stelzenläufer Patrick Melzer versuchte sich einen Weg durch die Menschenmenge zu bahnen; sicherheitshalber verweilte er an einer Stelle, um die von ihm gefertigten Luftballon-Kreationen an die Kinder zu verteilen.

Alle haben bei der Organisation geholfen

„Es ist einfach grandios, was heute hier passiert“, sagte Christiane Reismüller. „Wir machen jedes Jahr ein Fest, in dieser Form ist es das erste Mal. Mein Dank geht an den Elternbeirat und unserem Hausmeister Harald Kosch, der maßgeblich die Organisation des Aufbaus übernommen hat. Meinen Lehrerkollegen gilt ebenso Dank; sie sind zum Teil mit Fieber in den Dienst gekommen, um Projekte zu realisieren“, äußerte sie sich bei einer Ruhepause, während eine Abordnung des Musikvereins und der Leitung von Ortwin Schnabel aufspielte. Die Gemeinde sowie lokale Gewerbebetriebe hatten für die Tombola eine Reihe von Gutscheinen gestiftet.

Als ungekrönter König des Festes avancierte der Bobinger Magier Phil Rice, der in seiner 45-minütigen Zaubershow auf der Bühne am Hartplatz nicht nur die Kleinsten verblüffte. Der mehrfache deutsche Jugendmeister der Magie ließ auch bei den Erwachsenen mehr als nur verblüfftes Staunen zurück, als Geldscheine verschwanden, wieder auftauchten, verbrannten, sich wandelten und dann dem Besitzer wieder zurückgegeben wurden. Obwohl es gegen Abend kühler wurde, harrten noch zahlreiche Besucher beim kulinarischen Angebot des Elternbeirates aus, bevor der Schulhof wieder für seine eigentliche Bestimmung rückgebaut wurde.

