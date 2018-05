vor 38 Min.

Schulhaus wird zur Kita

Nun hat es der Gemeinderat beschlossen: Das alte Schulhaus auf dem Obermeitinger Kirchberg wird zur Kindertagesstätte umgebaut. Drei ebenerdige Krippengruppen und eine Hortgruppe sollen in dem Gebäude, das nach Süden verlängert, Platz finden. Auch soll es öffentliche Räume geben.Foto: Sybille Heidemeyer

Das Obermeitinger Gebäude erhält einen Anbau. Gesamtkosten liegen bei rund 3,7 Millionen

Von Sybille Heidemeyer

Bereits in der Gemeinderatssitzung am 18. April stellte Architekt Christoph Mayr aus Buchloe seine Pläne für eine Umnutzung und Erweiterung der alten Schule auf dem Kirchberg zu einer Kindertagesstätte vor. Die Überprüfung des Gebäudes ergab, dass die Bausubstanz in Ordnung ist. Die Planungen für die Kita basieren auf einem Betreuungsbedarf von 75 Regelkindern (drei Kindergartengruppen mit je 25 Kinder) und 37 Krippenkindern (die bestehende Krippengruppe mit 15 Kindern und zwei neue Gruppen mit je 12 Kindern). Die Zahlen sind abgestimmt mit dem Amt für Jugend und Familie des Landratsamtes Landsberg und dem Zentrum Kita des Bistums Augsburg.

Die Pläne des Architekten Mayr sehen eine Verlängerung des bestehenden Schulgebäudes um 22 Meter gen Süden vor und im Osten den Anbau eines Pavillons. Somit könnten drei Krippengruppen ebenerdig untergebracht werden. Der nördliche Gebäudeteil soll öffentlich sein und zukünftig als eine Art Begegnungshaus zum Beispiel für Konzerte oder Vorträge dienen. Auch der Wunsch nach einer öffentlichen Toilette auf dem Kirchberg wird erfüllt.

Im Obergeschoss sind ein Personalraum für die Kita, zwei kleinere Räume zur öffentlichen Nutzung und ein Raum für eine Hortgruppe mit 25 Plätzen vorgesehen. „Damit tragen wir der vermehrten Nachfrage nach Nachmittagsbetreuung von Grundschulkindern Rechnung“, sagte Bürgermeister Erwin Losert (CSU). Die Gemeinderäte waren im Großen und Ganzen von den Plänen angetan, allerdings wurde aufgrund der hohen Kosten eines Anbaus diskutiert, ob das bestehende Gebäude nicht ausreiche und eine Krippengruppe in das Obergeschoss ziehen könnte.

Diesen Einwänden, vor allem geäußert von Joachim Starkmann (CSU), trat in der letzten Sitzung die Leiterin der Kindertagesstätte St. Mauritius, Evelin Bertuleit, entgegen. Sie erläuterte, wie schwierig es in der Praxis für das Personal wäre, mit zwölf Kleinkindern im Alter von einem bis drei Jahren in das Obergeschoss und wieder hinunter zu kommen – egal ob über die Treppen oder mit dem Aufzug. „Wir brauchen gute Arbeitsbedingungen“, sagte Bertuleit. Dazu gehörten auch ein Personalraum und Räume für Elterngespräche und die Arbeit der Therapeuten.

Schließlich fassten die Gemeinderäte folgende Grundsatzbeschlüsse: Die Errichtung dreier ebenerdiger Krippengruppen (einstimmig), die Errichtung eines Hortes und die Sanierung und Erweiterung der Schule wie im Plan vorgestellt mit einer Gegenstimme von Michael Weihmayer (UBL). Die Gesamtkosten sind mit rund 3,7 Millionen Euro angesetzt. Durch verschiedene Fördergelder hätte die Gemeinde ungefähr die Hälfte zu zahlen.

Weitere Themen im Überblick

Rufbus und AVV-Linie 712 Wie bereits berichtet, wird der Rufbus der Lechfeldgemeinden aufgrund des zu niedrigen Fahrgastaufkommens Ende des Jahres eingestellt. Um die Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr zu gewährleisten, vereinbarten die Bürgermeister der Lechfeldgemeinden mit dem AVV, die bestehende Buslinie 712 vormittags und nachmittags um je zwei Fahrten zu ergänzen. Die betroffenen Gemeinden sind nun aufgefordert, einen Routenplan mit Haltestellenwünschen aufzustellen. Der Gemeinderat stimmte der vorgeschlagenen Routenführung zur Erweiterung der bestehenden AVV-Linie 712 zu. In die Linie sollen die Haltestellen „Dorfmitte“ an der Hauptstraße, „Lechfelder Straße“ und „Gewerbegebiet Obermeitingen“ eingebunden werden.

Untermeitinger Baugebiet Das geplante neue Untermeitinger Baugebiet liegt am südlichen Ortsrand und erstreckt sich bis zur Gemeindegrenze nach Obermeitingen. An dieser Grenze sind mehrere drei- und zweieinhalbgeschossige Wohnhäuser mit einer Höhe von zwölf und zehneinhalb Metern vorgesehen. Im Rahmen der Beteiligung als Träger öffentlicher Belange erhebt die Gemeinde Obermeitingen aus städtebaulichen Gründen allerdings Einwände gegen diese Gebäudehöhen am Ortsrand.

Grünanlage Im Entwässerungsbereich im Baugebiet Süd III soll eine Grünanlage mit Rasenfläche, einem Mühlsteinbrunnen, Sitzgelegenheiten und Sträuchern entstehen. Sechs Kastanien sollen diesen Freizeitplatz einrahmen.

Themen Folgen