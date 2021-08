Schwabmünchen

vor 6 Min.

Das Singoldsand hat diesmal drei Festivalflächen

Plus In Schwabmünchen wird das Gelände für das Singoldsand Festival aufgebaut. Durch das Hygienekonzept gibt es drei getrennte Flächen. Was das für die Helfer bedeutet.

Von Christian Kruppe

Auf den ersten Blick ist es wie immer. Gut eine Woche vor dem Singoldsand Festival tummeln sich die ersten Helfer auf dem Schwabmünchner Eisplatz, Gabelstapler fahren hin und her, und der Klang von Akkuschraubern, Sägen und quäkenden Funkgeräten sorgt für die akustische Kulisse. Es sind auch wieder viele bekannte Gesichter, die auf dem Rundgang über das Gelände zu sehen sind. Und doch ist vieles anders: Denn das Hygienekonzept erlaubt kein großes Festival auf einem Gelände.

