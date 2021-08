Schwabmünchen

18:00 Uhr

Der Bau der Schwabmünchener "Lechphilharmonie" hat begonnen

Plus Der Bau des Lech-Wertach-Probenzentrums am Wasserturm in Schwabmünchen hat begonnen. Was das Vorhaben kostet, wer es zahlt und wann es fertig sein wird.

Von Carmen Janzen

Der Neubau des Lech-Wertach-Probenzentrums der Stadtmusikkapelle Schwabmünchen zwischen Wasserturm und der ehemaligen Pestalozzi-Schule hat begonnen. Ein Kran steht bereits, der Bauzaun ist aufgebaut und erste Arbeiten am Fundament laufen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen