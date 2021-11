"Herzbube" Daniel ist schon wieder im Krankenhaus

Der kleine Daniel aus Schwabmünchen ist wieder im Krankenhaus. Der Bub ist schwach und kann kaum sitzen. Was Mutter Diana Dietrich dazu sagt.

Erst Anfang des Monats musste der herztransplantiere kleine Daniel aus Schwabmünchen einige Tage im Krankenhaus verbringen, weil er Durchfall hatte und nichts aß. Unter anderem hatte ein neues Medikament Nebenwirkungen. Mit der Diagnose "viraler Infekt" wurde er wieder entlassen. Doch zuhause angekommen hat sich sein Zustand kaum verbessert.

"Er ist so geschwächt. Daniel kann nicht mehr sitzen und nicht mehr stehen", erzählt Mutter Diana Dietrich auf Instagram und Facebook. Dort folgen ihr mehr als 170.000 Menschen. Dann folgten noch Krämpfe, schließlich entschloss sie sich mit Daniel wieder ins Krankenhaus nach Großhadern zu gehen, dorthin, wo sie fast 1000 Tage mit ihrem Sohn verbrachte, immer darauf wartend, dass ein passendes Spenderherz für ihn gefunden wird.

Daniel aus Schwabmünchen bekommt Infusionen und Schmerzmittel

"Ich bin mir sicher, da ist noch was anderes als ein viraler Infekt", sagt sie. Die Verantwortung für Daniel zuhause wollte sie nicht mehr übernehmen, nachdem sich sein Zustand in den vergangenen Tagen zunehmend verschlechtert hatte. Seit Montag bekommt er nun Infusionen und Schmerzmittel in der Uniklinik. Ein Magen-Darm-Virus wurde festgestellt. Diana wartet zudem auf die Ergebnisse der Blutuntersuchung.

