Steht im südlichen Landkreis Augsburg die nächste Bankenfusion an?

Auf der Vertreterversammlung der Raiffeisenbank Schwabmünchen wurde bekannt gegeben, dass über einen Zusammenschluss mit der Raiffeisenbank Stauden sondiert wird.

Wachsen die Raiffeisenbanken Schwabmünchen und Stauden bald zusammen? Es sollen zumindest Sondierungsgespräche geführt und eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben werden.