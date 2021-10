Mit der virtuellen Brille durch das Schwabmünchner Museum

Plus Im Schwabmünchner Museum lässt sich die Geschichte des alten Postkellers an der Bahnhofstraße analog und digital erleben. Mit einer VR-Brille können Gäste einen Blick auf das Anwesen werfen.

Zur Eröffnung des Postkellers im Jahr 1895 gab die Schwabmünchner Liedertafel einige Stücke zum Besten. Jetzt, beinahe 125 Jahre später, ist der Männergesangsverein der älteste Verein der Stadt und bereicherte die Eröffnung der neuen Ausstellung im Schwabmünchner Museum. Denn im Mittelpunkt der Schau steht eben jener alte Postkeller.