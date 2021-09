Schwabmünchen hebt die Grundsteuer an: Eigentümer müssen mehr zahlen

Plus Warum dieser Schritt nötig ist und was das konkret für die Bürger Schwabmünchens bedeutet.

Die Schwabmünchner Bürger müssen bald mehr Grundsteuer bezahlen. Der Stadtrat hat in seiner aktuellen Sitzung beschlossen, die Grundsteuer A (gilt für landwirtschaftliche Grundstücke) und B (gilt für alle übrigen Grundstücke) ab 2022 zu erhöhen, beide auf einen Hebesatz von 360 Prozent.