Schwabmünchen

14:31 Uhr

Singoldsand 2021: Ein Funken Hoffnung nach der Pandemie

Plus Vier Tage feiern Besucherinnen und Besucher beim Singoldsand in Schwabmünchen. Festivalleiter Patrick Jung ist zufrieden und sieht die Veranstaltung als Wegbereiter für die Zeit nach der Pandemie.

Von Victoria Schmitz

"Allem Ballast zum Trotz" - so lautete das Motto des Singoldsand. Wegen Corona konnte das Schwabmünchner Festival nur in abgespeckter Form stattfinden und sah deshalb ein wenig anders aus als in den vergangenen Jahren. Weniger Besucher und Besucherinnen, Maskenpflicht und abgetrennte Parzellen waren die Auflage für die Konzerte am Freitag und Samstag. Die Gäste waren sich trotzdem einig: Gut, dass das Festival überhaupt stattfindet.

