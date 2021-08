Schwabmünchen

18:00 Uhr

Unverpackt-Laden in Schwabmünchen soll Anfang Oktober eröffnen

Plus Unter dem Namen Die Krämerin sollte der Laden eröffnen, doch wegen des Rohstoffmangels verzögert sich der Umbau. Nun hoffen die Organisatoren auf einen Start im Herbst.

Von Felicitas Lachmayr

Auf dem Briefkasten vor der Tür prangt das Logo: Die Krämerin - so soll der Unverpackt-Laden in Schwabmünchen heißen. Der Umbau der Räume an der Fuggerstraße Ecke Stiegelbräuweg läuft. Der Boden ist verlegt, die Wände sind gestrichen. Die Organisatoren stehen in den Startlöchern, doch die Eröffnung wird sich noch etwas verzögern.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

