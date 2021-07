Wie Herzbube Daniel die ersten Tage zu Hause erlebt

Plus Der Bub lernt jetzt sein neues Leben in Schwabmünchen kennen. Wie es dem kleinen Jungen dabei geht und welche Schwierigkeiten sich noch stellen.

Seit wenigen Tagen ist der kleine Daniel endlich wieder zu Hause in Schwabmünchen. Nach 976 Tagen im Klinikum Großhadern durfte der dreieinhalb Jahre alte Bub einige Wochen nach der Herztransplantation das Krankenhaus verlassen. Wie er seine ersten Tage zu Hause erlebt hat, daran lässt Mutter Diana Dietrich alle Interessierten auf Instagram und Facebook teilhaben.