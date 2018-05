vor 30 Min.

Schweres Gewitter richtet in Bobingen Schäden an

Ein schweres Unwetter ist in der Nacht zu Freitag über Bobingen hinweggezogen. Ein umgestürzter Baum begrub ein Auto unter sich.

Für einen Baum in der Wacholderstraße der Bobinger Siedlung war das Unwetter, das gegen 20.30 Uhr über Bobingen zog, zu viel. Er knickte um und begrub ein Auto unter sich. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Die Freiwillige Feuerwehr der Stadt war schnell vor Ort, um die Straße wieder passierbar zu machen. Auch einige Keller blieben nicht von Wassereinbrüchen verschont.

In den letzten Tagen gab es in der Region vor allem in den Abendstunden immer wieder Gewitter. So musste beispielsweise in Westerheim an der Günz das Fußball-Relegationsspiel zwischen dem TSV Dinkelscherben und dem FC Türksport Kempten eine Stunde wegen eines Unwetters unterbrochen werden.

Auch am Freitag könnte es nochmal Gewitter geben, doch für Samstag ist sonniges Wetter mit Temperaturen bis 26 Grad angesagt. Die Gewittergefahr ist eher gering, während es am Sonntag wieder krachen könnte. (elkn/nos)

