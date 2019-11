vor 20 Min.

Spende für Hilfe in der Region

Leitung und Belegschaft der Firma LKE fördert Kartei der Not

Von Uwe Bolten

Die Kunden des Ingenieurbüros LKE für Elektroplanung und Elektroprojektierung in Wehringen werden heuer keine Weihnachtspräsente erhalten. Die Unternehmensleitung entschied sich nach Rücksprache mit den 19 Mitarbeitern, die für die Firmenpräsente eingeplante Summe der Kartei der Not, dem Hilfswerk der Mediengruppe unserer Zeitung, zu übergeben.

Das hat einen besonderen Hintergrund. Hauptsächlich zwei Beweggründe veranlassten Geschäftsführer Leonhard Kastl und seinen Sohn Benedikt, Prokurist der Firma, zur Spende von 2000 Euro. „Wir sind ein kleines mittelständisches Unternehmen und mussten immer wieder erleben, wie schnell es gehen kann, dass ebenfalls kleinere Betriebe durch Insolvenz alles verloren. Die Mitarbeiter stehen dann vor dem Nichts.“ Ähnliche Not kann Menschen auch aus anderen Gründen ereilen.

Deshalb wählte das Unternehmen einen Spendenempfänger, der in der Region verwurzelt ist und dort unverschuldet in Not geratenen Menschen hilft, erläuterte Leonhard Kastl die Spende an das Hilfswerk.

Ein weiterer Grund sei die vielfach geänderte Politik großer Firmen, welche ihren Mitarbeitern die Annahme von Präsenten aus Korruptionsschutzgründen untersagten. „Ich gehe davon aus, dass auch unsere Kunden dies positiv bewerten“, sagte der Geschäftsführer. Die Firma sei national hauptsächlich in der regionalen Baubranche und international in Projekten der Automatisierungstechnik involviert. Das Know-how der Wehringer Spezialisten finde sich beispielsweise in Singapur oder Kairo wieder, ergänzte er.

Das vor 29 Jahren gegründete Unternehmen zog 2016 von Großaitingen in den Neubau im Wehringer Gewerbegebiet. „In diesem Neubau haben wir eine sehr energieeffiziente Haustechnik wie Photovoltaikanlagen und Wärmepumpen mit Speicher installiert“, so der Firmengründer mit dem Hinweis, dass verantwortungsvoller Umgang mit Energie ein Merkmal seiner Firmenphilosophie sei.

