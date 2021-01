vor 32 Min.

Streufahrzeug stößt in Schwabmünchen mit Auto zusammen

Ein Räumfahrzeug über in Hiltenfingen frühmorgens ein Auto.

Wegen der winterlichen Straßenverhältnisse sind Räumfahrzeuge pausenlos im Einsatz. In Hiltenfingen übersah der Fahrer eines Schneeräumers ein Auto.

Der Fahrer eines Streufahrzeugs überquerte am Donnerstagmorgen gegen 5.55 Uhr die Augsburger Straße in Hiltenfingen. Laut Polizei übersah er ein Auto, das Vorfahrt hatte. Beide Fahrzeuge stießen zusammen. An dem Wagen entstand ein Sachschaden von rund 5000 Euro.

Rund um Schwabmünchen: Sieben Unfälle auf glatten Straßen

Wegen der winterlichen Verhältnisse kam es seit Dienstag zu mehreren Unfällen im Dienstbereich der Polizeiinspektion Schwabmünchen. Dabei blieb es nur bei Blechschäden. Nur in einem Fall wurde eine Person leicht verletzt.

