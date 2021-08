Eine Ära geht zu Ende: Waltraut Wellenhofer hört nach 30 Jahren auf

Plus Fast 30 Jahre stand sie an der Spitze des TSV Straßberg - jetzt ist Waltraut Wellenhofer nicht mehr zur Wahl angetreten. Wer ihr Nachfolger ist.

Rund 30 Gäste konnte Zweiter Vorsitzender Tobias Mayr im Vereinsheim des TSV Straßberg zur Jahreshauptversammlung begrüßen. Durch die Corona-Pandemie seien nahezu alle Veranstaltungen der letzten beiden Jahre ausgefallen, sodass das Vereinsleben stark gelitten hatte, betonte er. Dennoch gab es erfreuliche Themen, wie die trotzdem nahezu stabilen Mitgliederzahlen sowie das so gut wie abgezahlte Darlehen zum Sportheimumbau im Jahr 2008.