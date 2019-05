vor 38 Min.

Tänzer toben sich mit Sound Train aus

In der Bobinger Singoldhalle belegten Tanzfans den großen Saal und das Foyer für eine lange Partynacht.

Zahlreiche Gäste, darunter viele Stammgäste, kamen zur neunten Tanznacht der bekannten Party Band Sound Train in die Bobinger Singoldhalle. Musiker Uwe Göbel sieht es nicht ohne Stolz: „Mittlerweile findet der beliebte Tanzabend bereits das sechste Mal in der geräumigen Halle mit einer gemütlichen Bar im großzügigen Foyer statt.“ Die Gäste schätzen neben fetziger Tanzmusik vor allem das großzügige Platzangebot, sagt er. Es darf zusätzlich zum Saal auch im Foyer getanzt werden. So stürmten die fünf Musiker, verstärkt durch Sängerin und Saxofonistin Sabina, die stimmungsvoll illuminierte Bühne und griffen zu den Instrumenten. Sound Train heizte seinem Publikum gleich ordentlich ein und das kontinuierlich bis weit nach Mitternacht.

Zeitlose Tanzmusik und aktuelle Hits heizen dem Publikum ein

Die prickelnde musikalische Maibowle, bestehend aus zeitloser Tanzmusik, Oldies, kombiniert mit aktuellen Party Hits, ließen sich sowohl jugendliche Tanzpaare, als auch die etwas reifere Jugend so richtig schmecken. „Hier können wir die kürzlich im Tanzkurs erlernten Tanzschritte bestens üben“, freute sich beispielsweise Raimund Partz aus Königsbrunn.

Neben den passenden Songs für Disco Fox, Cha-cha-cha, Jive, langsamem Walzer und Foxtrott kamen auch die Freitänzer immer wieder auf ihre Kosten. Eine lebendige, unterhaltsam moderierte Bühnenshow mit hochklassigen Instrumental-Soli sorgte für perfekte Unterhaltung beim Tanz in den Mai. Dazu drehten die Tanzpaare, elegant oder auch in Tracht gekleidet, ihre Runden.

Publikumsstimme: Tanzen hält fit

Gerne wurden auch spezielle Musikwünsche erfüllt. Dorle und Albert Köhler, die aus dem benachbarten Königsbrunn zur Tanznacht gekommen waren, fühlten sich beim Abtanzen „lebendig und ausgelassen wie in der Jugend“. „Tanzen belebt und hält fit,“ war sich das Ehepaar einig.

Rockiger Sound bugsierte die begeisterten Tänzer um Mitternacht in den Mai hinein. Dazu spielte die Band richtig heißen Sound von ACDC und anderen Rockgrößen. „Was habt Ihr für tolle Kondition, auch nach vier Tanzstunden ist die Tanzfläche brechend voll,“ lobte Uwe Göbel die Besucher und versprach schon jetzt, dass es auch 2020 wieder einen Tanz in den Mai geben werde. „Erste Tisch Reservierungen hierfür gingen bereits ein“, freute sich Göbel. (hämm)

