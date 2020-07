vor 50 Min.

Trotz Corona: Ein Abi-Jahrgang mit Traumnoten

Fünf Mal gab es die Note 1,0. Die Übergabe des Abiturzeugnisses am Leonhard-Wagner-Gymnasium Schwabmünchen verlief heuer etwas anders als sonst.

Von Reinhold Radloff

Das war knapp, sehr knapp. Erst zwei Tage vorher war coronabedingt klar, dass die Abiturfeier des Leonhard-Wagner-Gymnasiums Schwabmünchen in der Stadthalle abgehalten werden durfte. Dafür gelang sie umso mehr zu einer Jubelfeier, die bisher wohl einmalig ist. Nicht nur deswegen, weil die Abiturienten selbst für die gekonnte musikalische Untermalung sorgten.

Zwei Stühle frei, ein Abiturient, zwei Stühle frei, wieder ein Abiturient. Corona zwang die Organisatoren zu besonderen Maßnahmen bei der Abiturfeier. Das war nicht so schlimm, schlimmer war, dass aufgrund dadurch entstehender Platzprobleme erstmals keine Familien, Verwandte und Freunde an der Feier zu einem so wichtigen Lebensabschnitt teilnehmen durften.

Von 113 Abiturienten schafften 39 eine Eins vor dem Komma

Gerade noch einmal geklappt hat hingegen, dass das Abitur quasi normal abgehalten werden konnte. „Corona war ein tiefer Einschnitt“, betonte Schulleiter Alexander Pfaffendorf, der sich darüber freute, dass Lehrer und Schüler die Pandemie so gut gemeistert hätten. Begeistert berichtete er von ganz besonderen Ergebnissen: Von 113 Abiturienten schafften 39 die Note eins. Und das hat es in Schwabmünchen noch nie gegeben: Fünf erreichten die Traumnote 1,0. „Das war ein außergewöhnlicher Jahrgang: leistungsstark, kreativ und extrem engagiert. Die Schüler haben sich zu unverwechselbaren Persönlichkeiten entwickelt“ so Pfaffendorf.

Für ihre besonders große soziale Kompetenz übergab Marianne Mayer ein Geschenk an Lucia Klüber und Daniel Henke. Bild: Reinhold Radloff

Landrat schickt eine Videobotschaft nach Schwabmünchen

Eine Video-Botschaft entsandte Landrat Martin Sailer, der den Abiturienten für ihre Zukunft einen stabilen Arbeitsmarkt versprach. Bürgermeister Lorenz Müller griff das Abiturmotto „I‘ve been looking for freedom“ auf und wies darauf hin, dass es nicht nur so zu interpretieren sei, dass man es jetzt natürlich auch mal richtig krachen lassen kann, sondern auch seinen eigenen Weg gehen soll. Er zitierte Perikles mit den Worten: „Das Geheimnis des Glücks ist die Freiheit und das Geheimnis der Freiheit ist der Mut.“

Für den Elternbeirat lobte Josef Alletsee die hervorragende Gemeinschaft und den Zusammenhalt des Abiturjahrgangs und betonte: „Vergeuden sie nicht ihre Talente, und bleiben sie auch bei Rückschlägen mutig.“

Die längste und einfühlsamste Rede des Spätnachmittags hielt der scheidende Oberstufenkoordinator Martin Langefeld. Er lieferte eine beinahe endlose Liste von Aktivitäten des Abiturjahrgangs (Tanzball, Konzerte, Abizeitung, Waffelverkauf, Popcorn-Maschine…) auf, alles Einnahmequellen für den Abiball, der wegen Corona jetzt nicht stattfinden kann. Er bestätigte dem Jahrgang viele nette Typen, tolle Individuen, die mit Verstand, Bauchgefühl und ein bisschen Verrücktheit alle Aufgaben gemeistert hätten. Er wies darauf hin, dass das Abitur nur ein Zwischengipfel des Lebens sei. Arbeit und Geld seien zwar wichtig, ganz besondere Bedeutung sollte aber ein erfülltes Leben haben.

Oberstufenkoordinator Martin Langefeld erhält ein Abschiedsgeschenk von den Abiturienten Bild: Reinhold Radloff

Wegen Corona: kein Händeschütteln, keine großen Worte

Dann die lang ersehnte und doch etwas andere Zeugnisübergabe: Kein Händeschütteln, keine großen Worte, viel Abstand, dafür mit interessanten Bildern aller von Einschulung und Gegenwart. Gleich blieb aber: die elegante Kleidung der Noch-Schüler, die danach in ihre „Freiheit“ entlassen wurden.

Zuvor gab es noch reihenweise Ehrungen für besondere Leistungen in vielen Unterrichtsfächern. Für ihre besonders große soziale Kompetenz zeichnete Pfaffendorf stellvertretend für einige andere Lucia Klüber und Daniel Henke aus.

Bevor alle „mit einem lachenden und weinenden Auge, wie es der Schulleiter nannte, auseinandergingen, kamen noch die Lehrer des so hoch gelobten Abiturjahrgangs in witzigen und nachdenklichen Videobotschaften zu Wort. Die Verabschiedeten boten Filmszenen aus dem Schulalltag und Überlebenstipps für die, die zurückbleiben.

Äußerst positiv fielen die Abschiedsworte dreier Abiturienten (Jonas Schaur, Simon Schmitt, Moritz Warth) auf der Bühne aus, die stellvertretend für alle von der „geilsten Zeit ihres Lebens“ sprachen. Es folgte gigantischer Applaus der Lehrer für die Schüler, aber nicht weniger der Schüler für die Lehrer.

