Unbekannte durchwühlen in Postlager in Untermeitingen Pakete

Einbrecher sind in ein Lager der Post eingedrungen und haben mehrere Pakete geöffnet. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall zwischen Samstag und Montag. Die Täter hebelten ein Fenster auf und gelangten so in die Lagerhallte im Siebenerweg in Untermeitingen.

Anschließend öffneten die Unbekannten mehrere Päckchen und Pakete und durchsuchten deren Inhalt. Ob die Einbrecher Waren entwendeten, lässt sich nach Angaben der Polizei noch nicht sagen. Der Sachschaden beläuft sich auf 200 Euro. Zeugen, die etwas beobachtet haben, sollten sich bei der Polizei Schwabmünchen unter der Telefonnummer 08232/96060 melden. (AZ)