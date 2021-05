Unbekannter schlägt Supermarkt-Fenster in Königsbrunn kaputt

Ein unbekannter Täter hat Scheiben eines Supermarkts am Brunnenzentrum in Königsbrunn beschädigt. Ins Innere kam er nicht, doch der Schaden ist erheblich.

Eine teure Sachbeschädigung hat ein unbekannter Täter am Brunnenzentrum in Königsbrunn begangen: In der Nacht zu Dienstag wurden mehrere Fensterscheiben des dortigen Verbrauchermarktes mit einem schweren Gegenstand beschädigt und gingen teilweise zu Bruch, berichtet die Polizei. In das Geschäft hinein kam der Täter aber nicht.

Scheiben in Königsbrunn eingeschlagen: Die Polizei sucht Zeugen

Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 3000 Euro. Zeugen, die in dieser Nacht am Brunnenzentrum etwas Verdächtiges bemerkt haben, sollen sich unter 08234/9606-0 bei der Polizei melden. (AZ)

