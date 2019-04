14:03 Uhr

Unbekannter tötet wieder Bienenvölker in Schrebergarten

Ein Unbekannter hat am Dienstag in der Kleingartenanlage bei Langerringen eine ölige Substanz in Bienenstöcke gespritzt und so mehrere Bienenvölker getötet.

Ein Unbekannter hat am Dienstag in Langerringen mehrere Bienenvölker getötet. Der Vorfall ereignete sich in der Kleingartenanlage an der Schwabmühlhauser Straße, wie die Polizei mitteilt.

Dabei soll der Unbekannte zwischen 10 und 11 Uhr eine ölige fremde Substanz in die Bienenstöcke gespritzt haben. Dadurch starben vermutlich sechs Bienenvölker komplett aus.

Bereits vor knapp einem Jahr, am 29. Juni 2018, hat sich ein ähnlicher Fall an den gleichen Bienenstöcken ereignet. Damals wurden vier Bienenvölker getötet. Der aktuelle Schaden beläuft sich auf rund 1800 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 08232/9606-0. (dwo)

