17:00 Uhr

Unbekannter will bei Pizzalieferdienst in Königsbrunn einbrechen

Ein Einbrecher macht sich an der Tür eines Pizzalieferdienst zu schaffen. Ein anderer Dieb verschafft sich Zugang zu den Geschäftsräume eines Königsbrunner Betriebs.

Ein unbekannter Täter hat in der Nacht zu Montag versucht, in die Räume eines Pizzalieferdiensts in der Germanenstraße in Königsbrunn einzubrechen, scheiterte aber an der Eingangstür. Diese zeige aber deutliche Spuren, die auf den Einbruchsversuch hindeuten. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 150 Euro. Zeugen sollen sich unter 08234/9606-0 melden.

Einbrecher stiehlt Bargeld aus Geschäftsräumen von Betrieb

Mehrere Hundert Euro hat ein Einbrecher in der Nacht zu Mittwoch aus den Räumen eines Betriebs im Messerschmittring in Königsbrunn gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, hatte sich der Täter gewaltsam Zutritt verschafft und die Räume durchsucht. Zum gestohlenen Geld im mittleren dreistelligen Bereich kommen auch noch 300 Euro Sachschaden, teilt die Polizei mit. Zeugen sollen sich unter 08234/9606-0 melden.

Lautstarke Auseinandersetzung am Brunnenzentrum

Im Innenhof des Brunnenzentrums hat es am Mittwochabend angeblich eine körperliche Auseinandersetzung zwischen einem Mann und sechs Jugendlichen gegeben. Die Polizei berichtet, dass der Geschädigte einen Streit und Übergriffe gemeldet hat. Als eine Streife zum Tatort kam, waren die Jugendlichen aber schon weg. Die Polizei sucht nun Zeugen, die die Auseinandersetzung am Mittwoch gegen 20 Uhr gesehen haben. Diese sollen sich unter der Telefonnummer 08234/9606-0 melden.

Themen folgen