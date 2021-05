Untermeitingen

"Corona-Müdigkeit": Lechfeld-Jugendpfleger helfen jungen Menschen

Plus Jugendliche leiden an Corona-Müdigkeit, sagt das Team der Jugendpflege vom Lechfeld. Die Pandemie macht es aber schwierig, an sie heranzukommen und zu helfen.

Von Victoria Schmitz

Jugendlichen geht es in der Pandemie zunehmend schlecht. Sebastian Finkenberger arbeitet als Streetworker auf dem Lechfeld und sagt: "Viele leiden an einer Corona-Müdigkeit." Denn ein Jahr, so lange wie die Pandemie bereits andauert, sei für junge Menschen viel länger als für Erwachsene. Er und seine Kollegen in der Jugendpflege beobachten immer mehr Hilfebedarf bei jungen Menschen. Das ist ein Dilemma: Denn wegen Abstands- und Kontaktregeln ist es schwierig, an die Jugendlichen heranzukommen und Hilfe zu leisten.

