vor 33 Min.

Verkehrsunfall mit mehr als 3,6 Promille

Einen extrem hohen Wert von 3,66 Promille zeigte ein Alkoholtestgerät bei einer Frau an, die kurz zuvor einen Unfall in Schwabmünchen verursacht hat.

Eine 53-jährige Frau verursacht beim Einparken einen Unfall in Schwabmünchen und haut danach ab. Kurze Zeit später erhält sie Besuch von der Polizei.

Da staunten die Polizeibeamten nicht schlecht, als sie das Ergebnis eines Alkoholtests erhielten: 3,66 Promille zeigte das Gerät an. Dieser Wert wurde am Dienstagmittag bei einer 53-jährigen Frau gemessen, die gegen 12 Uhr einen Unfall in Schwabmünchen verursacht hatte. Wie die Polizei mitteilt, fuhr die 53-Jährige mit ihrem Fiat Punto auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Gartenstraße gegen die linke hintere Stoßstange eines dort geparkten Opel Corsas. Anschließend entfernte sie sich wieder, ohne auszusteigen und sich um den Schaden zu kümmern.

Unbeteiligte Zeugen beobachteten die Unfallflucht, sodass die Flüchtige etwa eine Stunde später bei der Rückkehr an ihre Wohnung kontrolliert werden konnte. Aufgrund starken Alkoholgeruchs wurde ein Alkoholvortest durchgeführt, der den laut Polizeibericht „erstaunlichen“ Wert von 3,66 Promille ergab. Der Fahrzeugschlüssel und der Führerschein wurden sichergestellt und eine Blutentnahme durchgeführt. Die Frau erwartet eine Anzeige wegen Unfallflucht und Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkoholgenuss nach dem Strafgesetzbuch erstellt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1750 Euro. (mili)

