vor 55 Min.

Verqualmtes Haus an Heiligabend

Feuerwehr rückt in kurzer Zeit mehrmals zum selben Ort aus

Einen einsatzreichen Tag haben die Einsatzkräften an Heiligabend verbracht. Um 19.45 Uhr rückten Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei zu einer 86-jährigen Frau in Bobingen aus, die zuvor selbst den Notruf gewählt hatte. Die Einsatzkräfte stellten vor Ort fest, dass das ganze Haus der Rentnerin verqualmt war. Die Frau wurde von der Feuerwehr in Sicherheit gebracht.

Nach einer medizinischen Untersuchung konnte der Rettungsdienst Entwarnung geben: Die 86-Jährige trug keine körperlichen Schäden davon.

Auch die Ursache für den Qualm war schnell gefunden – auf dem Herd standen angebrannte Speisen. Nach ausgiebigem Lüften war das Haus wieder bewohnbar.

Dieser Einsatz war für Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst an der betreffenden Örtlichkeit in Bobingen nicht der einzige am Heiligen Abend. Bereits um 18.15 Uhr verständigte die alleinstehende Frau die Rettungskräfte, da sie gestürzt war und ohne Hilfe nicht mehr auf die Beine komme. Ein weiterer Notruf ging am frühen Morgen des 25. Dezember um 3.47 Uhr ein – die Rentnerin hörte laut Polizei Hilferufe in ihrer Wohnung.

In beiden Fällen konnte die Frau von den Einsatzkräften beruhigt werden. (mili)

