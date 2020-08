14:21 Uhr

Vierter Brand in einer Woche: Scheune in Schwabmünchen steht in Flammen

In Schwabmünchen ist am Sonntagnachmittag ein Brand ausgebrochen. Im Zuge der Löscharbeiten musste auch eine Straße gesperrt werden.

Schon wieder brennt es im Raum Schwabmünchen. Nach dem Brand in einer Ziegelei in Schwabmünchen am Dienstag und dem Feuer auf einem Baumarktgelände am vergangenen Sonntag ist nach Mitteilung der Polizei am Sonntagnachmittag eine Scheune in Schwabmünchen in Brand geraten. Die Einsatzkräfte sind vor Ort und versuchen das Feuer zu löschen. Im Zuge der Löscharbeiten musste die Staatsstraße 2035 gesperrt werden. Nähere Einzelheiten zur Brandursache oder zu Verletzten sind derzeit noch nicht bekannt.

