vor 32 Min.

Vor der Bobinger Realschule fahren die meisten Autos zu schnell

Geschätzte 4000 Autos befahren den Bereich vor den Schulen in der Krumbacher Straße täglich. Nur 15 Prozent der Fahrer halten sich dabei an das Tempolimit.

Plus Nach einem Schulwegunfall wurde in Bobingen provisorisch ein Tempo-30-Bereich in der Krumbacher Straße eingerichtet. Was bei der Messung herauskam.

Von Elmar Knöchel

Anfang März war an der Ampelanlage in der Krumbacher Straße auf Höhe der Realschule eine Schülerin von einem Auto erfasst worden. Der Fahrer hatte, wohl durch die tief stehende Sonne geblendet, zwei rote Lichtzeichen übersehen, die Schulweghelferin ignoriert und das Mädchen angefahren.

