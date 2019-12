14:09 Uhr

Warum das „Le Tresor“ für immer schließt

Drei Jahre gab es das Bistro in der Bürgermeister-Wohlfahrt-Straße. Nun ist Schluss. Wirt Johannes Dietrich erklärt warum.

Von Norbert Staub

Das Bistro „Le Tresor“ in Königsbrunn schließt zum kommenden Samstag – und zwar für immer. Der Grund: Besitzer Johannes Dietrich findet kein Personal. Das „Königsbrunner Weinkontor“, dass Johannes Dietrich ebenfalls betreibt, wird es aber weiterhin geben.

„Es will keiner mehr in der Küche arbeiten. Seit einem dreiviertel Jahr koche ich alleine, und nun war es Zeit, die Reißleine zu ziehen“, sagt der 63-Jährige, der seit drei Jahren das Bistro an der Bürgermeister-Wohlfahrth-Straße betreibt, das sich auf Flammkuchen spezialisiert hat.

Wirt findet kein Personal fürs „Le Tresor“

Immer wieder hat Dietrich versucht, Leute zu finden, die ihm in der Küche helfen. „Wir hatten einen Aushang im Lokal, ich hab mich im Bekanntenkreis umgehört und auf Social-Media-Plattformen gepostet, doch es hat alles nichts gebracht“, so Dietrich. Er steht mit dem Problem offenbar nicht alleine da: „Viele in der Gastronomie tun sich schwer, Leute zu finden.“ Immer wieder haben auch seine Frau und seine Tochter mitgeholfen, doch weil die auch reguläre Jobs haben, wurde es dann zu viel.

Der gelernte Buchdrucker begann vor 23 Jahren neben seiner Arbeit bei der Augsburger Allgemeinen in der Gastronomie zu jobben und war auf zahlreichen Streetfood-Märkten unterwegs. Als es in die Altersteilzeit ging eröffnete er dann sein eigenes Restaurant und verwirklichte sich damit einen Traum. „Eigentlich wollte ich vor 47 Jahren Koch werden, doch das hat mir meine Familie ausgeredet, und so habe ich Drucker gelernt“, erinnert sich Dietrich.

Stammgäste wurden zu Freunden

Am Publikumsinteresse lag es nicht, dass er jetzt schließen muss, versichert der 63-Jährige: „Das Restaurant ist gut gelaufen. Wir haben ein Alleinstellungsmerkmal, denn wir sind das einzige reine Flammkuchen-Restaurant im südlichen Landkreis.“ Und mit der Zeit wurden seine Stammgäste zu Freunden: „Ich hab viele tolle Menschen in meinem Restaurant kennengelernt, mit denen ich gerne Kontakt halten möchte. Vielleicht kriegen wir ja einen Stammtisch für Stammgäste auf die Beine gestellt.“

Und für seine Freunde und seine Familie will er auch immer wieder mal kochen – das ist halt seine Leidenschaft. Dietrich: „Meine Familie freut sich schon drauf, wenn ich sonntags für sie auftische.“

