Wasser kostet zehn Cent mehr

Langerringen Bügermeister Konrad Dobler zieht Bilanz zum Jahresende. Der Haushalt hat mit 12,3 Millionen Euro ein Rekordhoch erreicht.

Von Hieronymus Schneider

Es ist zwar gute Tradition, dass in der letzten Gemeinderatssitzung des Jahres keine Sachthemen mehr auf den Tisch kommen, doch eine Ausnahme machte Bürgermeister Konrad Dobler dann doch. Der Zweckverband Staudenwasserversorgung hat mitgeteilt, dass sich der Wasserbezugspreis für die Gemeinde Langerringen mit den Ortsteilen Schwabmühlhausen, Schwabaich und Falkenberg als Wassergast ab dem neuen Jahr um 10 Cent von 0,60 auf 0,70 Euro erhöht. Somit konnten die beiden getrennten Wasserabgabesatzungen für Langerringen und Westerringen, sowie für Schwabmühlhausen, Schwabaich und Falkenberg durch einstimmigen Beschluss geändert werden, damit sie zum 1. Januar 2020 in Kraft treten. Für den Ortsteil Gennach, der Vollmitglied im Staudenwasser-Zweckverband ist, erhöht sich die allgemeine Wassergebühr von netto 0,72 auf 0,88 Euro.

Auftritt der Bläsergruppe

Für die weihnachtliche Stimmung der letzten Jahresschlusssitzung in der Amtszeit von Konrad Dobler sorgte nicht nur durch die Dekoration, sondern auch der Auftritt der Bläsergruppe der Musikschule mit ihrem Leiter Csaba Primosics und seinen drei Schülern Leonie Weh, Felix Botzenhardt und Michael Schilling. Der Bürgermeister blickte auf wichtige Ereignisse des Jahres aus dem Weltgeschehen zurück und ging dann speziell auf die Langerringer Ereignisse ein.

Als größte Hochbaumaßnahme nannte er die umfassende Sanierung der Schule mit Herstellung der Barrierefreiheit durch einen Aufzug. Deren Fertigstellung verzögert sich aufgrund der Auftragslage der Handwerksbetriebe bis zum Februar kommenden Jahres. Aus dem gleichen Grund kann der An- und Umbau des Kindergartens in Gennach erst 2020 beginnen. Der Bauhof der Gemeinde hat aber bereits umfangreiche Vorarbeiten im Tiefbaubereich geleistet. In der Ortsmitte wurde schon mit dem Bau des „Schorerhofes“ als Zentrum für die ärztliche und pflegerische Versorgung begonnen. Für die Realisierung dieses Projekts dankte er besonders seinen Stellvertretern Marcus Knoll und Andreas Rohrer. Für den Ortsteil Schwabmühlhausen waren der Ausbau der Kreisstraße mit Erneuerung von zwei Brücken, sowie die Erdgasversorgung sehr wichtig.

Rekordhoch beim Haushalt

Der Haushalt hat mit 12,3 Millionen Euro ein Rekordhoch erreicht. Mit den Worten: „In den kommenden vier Monaten werde ich noch alles tun, was notwendig ist. Es gibt noch viele Kurven vor der Zielgeraden und danach wünsche ich meinem Nachfolger und dem künftigen Gemeinderat viel Glück bei der Fortführung der begonnenen Projekte“, bedankte er sich für die konstruktive Zusammenarbeit im Rat und in der Gemeindeverwaltung einschließlich des Bauhofs. „Mein Dank gilt auch denen, die in Schule, Kindergarten, Kirchenverwaltung, der Feuerwehr, beim Markttreiben und in allen Vereinen für das Gemeinwohl sorgen“, sagte Dobler und wies auf das 20-jährige Jubiläum der Partnerschaft mit La Baconnière hin, das 2020 in Frankreich und ein Jahr später in Langerringen gefeiert wird.

Die Sprecher der Fraktionen, angefangen vom zweiten Bürgermeister Marcus Knoll (CSU/UW) über Andreas Rohrer (SPD), sowie Nikolaus Kramer (Dorfliste Schwabmühlhausen) und Herbert Graßl (Freie Wähler) würdigten die Leistungen Doblers in seiner 18-jährigen Amtszeit und bedankten sich für den stets fairen und freundlichen Umgang bei allen notwendigen sachlichen Auseinandersetzungen. Diese demokratische Kultur wollen alle Fraktionen auch im kommenden Wahlkampf um das Bürgermeisteramt und danach in der neuen Zusammensetzung des Gemeinderates fortführen und gemeinsam die anstehenden Aufgaben wie den Bau einer Kinderkrippe, des neuen Wertstoffhofes und der Gestaltung des Pausenhofes an der Schule in Angriff nehmen.

