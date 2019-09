vor 51 Min.

Wechsel bei den Herren der Zahlen von Königsbrunn

40 Jahre und einen Monat war Egon Köhler Kämmerer der Stadt Königsbrunn, arbeitete an 29 Haushaltsplänen mit. Jetzt geht er in den Ruhestand.

Derzeit genießt Egon Köhler noch seine letzten Urlaubstage. Zum 30. September verabschiedet sich der Königsbrunner Stadtkämmerer nach 40 Jahren und einem Monat endgültig aus seinem Dienst in den Ruhestand. In der ersten Stadtratssitzung nach den Sommerferien dankten Bürgermeister Franz Feigl und die Mitglieder des Stadtrates dem langjährigen Mitarbeiter für sein Engagement.

Seine erste berufliche Station hatte er 1973 als Polizeischüler bei der Bereitschaftspolizei, wechselte dann aber zur Bundeswehr. Der 1. September 1979 war der erste Arbeitstag von Egon Köhler in der städtischen Finanzverwaltung. Mehrere Stationen kann er in seiner langjährigen Königsbrunner Dienstzeit aufzählen, aber keine davon hat ihn aus dem Finanzbereich weggeführt: 1983 wurde er zum Kassenverwalter bestellt, 1990 in die Kämmerei versetzt, wo er ein Jahr später zum stellvertretenden Stadtkämmerer ernannt wurde.

2016 wechselte Köhler das letzte Mal den Aufgabenbereich

Sachgebietsleiter der Finanzen wurde er 2005, die Ernennung zum Stadtkämmerer folgte im Jahr 2007. Die letzte Beförderung zum Verwaltungsrat konnte Egon Köhler 2016 entgegennehmen. Er war Schatzmeister des ehemaligen Förderkreises für Jugendpflege (Jugendzentrum) und bleibt noch bis zum Ende der Legislaturperiode Geschäftsleiter im Abwasserverband „Untere Wertach“.

An insgesamt 29 städtischen Haushaltsplänen hat Egon Köhler mitgearbeitet, erst als Stellvertreter, später als Stadtkämmerer. Auf die Frage nach der größten Herausforderung seines langen Berufslebens kommt die Antwort prompt: Die Umstellung des städtischen Haushalts im Jahr 2005 hin zum Doppischen Verfahren, einem kaufmännischen Verfahren mit Bilanzierung: „Wenn man mit solch einem kompletten Umstellungsprozess durch ist, kann man sich wirklich freuen.“ Er sei zwar nicht immer der größte Freund des Verfahrens gewesen und habe sich manchmal wie ein Versuchskaninchen gefühlt, sagte Köhler in der Sitzung: „Aber irgendwann hatte ich diese Aufgabe gern. Ich habe die Doppik gut verkauft und mich mit ihr arrangiert.“

In den vier Jahrzehnten hat Egon Köhler mit vier Bürgermeistern zusammengearbeitet – Fritz Wohlfarth, Adam Metzner, Ludwig Fröhlich und Franz Feigl. Wichtig war ihm in all den Jahren auch sein Team mit vielen langjährigen Mitarbeitern. Mit einem Lächeln erzählt Egon Köhler, dass Inge Geh, der der Personalchef vor über 40 Jahren die Zusage für seine Bewerbung diktiert hat, auch heute noch in seiner Abteilung tätig ist und zukünftig mit seinem Nachfolger zusammenarbeiten wird.

Früher hab es weniger Geld vonseiten des Staates

Gut erinnert sich Köhler an Zeiten, als die staatlichen Zuschüsse deutlich geringer waren als heute. Damals mussten zweimal die Budgets rigoros gekürzt werden, damit die Haushaltspläne überhaupt genehmigt werden konnten. Aber auch wenn es stürmisch zuging und die Wochenenden durchgearbeitet wurden, blieb Egon Köhler der „Fels in der Brandung“ und behielt den Überblick – egal ob es um unerwartete Kassenprüfungen oder um die mittlerweile 1000-seitigen Haushaltspläne ging. Und bis zum Schluss hat er sich nicht gescheut, kritisch auf Entwicklungen und Pläne hinzuweisen, wenn sie seiner Meinung nach mit der finanziellen Situation der Stadt nicht vereinbar waren. „Ich habe ihn als absolut loyalen Mitarbeiter erlebt, auch für den Rat“, lobte Bürgermeister Feigl.

Für seinen Ruhestand freut sich der 65-Jährige vor allem, dass er nun mehr Zeit für die Familie hat, für seine Frau, die zwei erwachsenen Kinder und natürlich auch für die vier Enkelkinder. Große Erleichterung ist bei Egon Köhler auch zu spüren, wenn es um das Thema Nachfolger geht: „Ich kann guten Gewissens von Bord gehen, weil ich weiß, dass es mit ihm gut weiterlaufen wird.“ Und sein wichtigster Wunsch für seinen Nachfolger Tobias Müller? „Dass er immer einen genehmigungsfähigen Haushalt vorlegen kann, damit alle geplanten Bautätigkeiten umgesetzt werden können.“

Nachfolger Tobias Müller kennt die Königsbrunner Stadtverwaltung schon lange

Der Nachfolger kennt die Stadtverwaltung bereits seit Langem: Von 2004 bis 2007 hat der heute 33-Jährige in Königsbrunn die Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten und später zum Verwaltungsfachwirt absolviert. Im Jahr 2017 wechselte Tobias Müller zur Diözese Augsburg gewechselt, wo er für den Datenschutz zuständig war: „Das Thema hat mich einfach gereizt.“ Doch als in Königsbrunn ein Nachfolger für den Stadtkämmerer gesucht wurde, war ihm sofort klar, dass auch seine Bewerbung dabei sein würde.

Denn mit den zahlreichen geplanten städtischen Projekten sieht er in den nächsten Jahren große Herausforderungen für den städtischen Haushalt, die es gemeinsam zu meistern gilt. Seit Sommer 2018 wird er von Egon Köhler in diese verantwortungsvolle Position eingearbeitet. Besonders wichtig ist für den neuen Stadtkämmerer auch, dass er eine klar strukturierte und reibungslos funktionierende Abteilung übernimmt. Und er wird von einem gut eingespielten Team unterstützt: „Nur so können wir die anspruchsvollen und ständig wachsenden Aufgaben im kommunalen Finanzbereich auch in der Zukunft professionell erfüllen.“

