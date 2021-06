Wehringen

06:00 Uhr

Wer hat 13 Hähne in Wehringen ausgesetzt?

Beatrix Bauer hat übergangsweise sieben Hähne in ihrem Garten aufgenommen. Auf die Dauer sei der Hasenstall, wo die Tiere nun leben, aber zu klein, sagt sie.

Plus 13 Hähne sitzen herrenlos an der Wehringer Wertach. Anwohnerin Beatrix Bauer nimmt sie auf und fragt sich: Wem gehören die Tiere? Und wer tut so etwas?

Von Victoria Schmitz

Vergangenen Freitag erhält die Wehringerin Beatrix Bauer einen Anruf. Bekannte haben Hühner beim Spazieren an der Wertach, direkt bei ihr in der Nähe, entdeckt. Ausgebüxt? Es gibt keinen Hof in der Nähe, niemand aus der Nachbarschaft vermisst seine Hühner. Sie macht sich selbst auf zum Fundort, einem Radweg nahe dem Wehringer Tennisheim. Dort entdeckt sie 13 verwaiste Tier im Gebüsch und ist überzeugt: Sie wurden bewusst ausgesetzt.

